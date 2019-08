El dólar y el riesgo país no toleran las especulaciones de campaña

En todos los comandos políticos se esperaba que Alberto Fernández ganara por una diferencia de entre 5 y 8 puntos. En el único lugar donde había esperanza de reducir esa brecha era en la Casa Rosada. De la misma manera, en el Gobierno se esperaba que el día después de las PASO activara una ola de incertidumbre financiera. Lo que no estaba en los cálculos de ninguno es que en ambos terrenos la ola se transformara en un tsunami.

Los precios de los activos (tanto bonos como acciones argentinas) no tenían incorporado un triunfo del kirchnerismo por una diferencia tan abrumadora. Y por esa razón la debacle fue tan extendida: el dólar subió casi $ 11 pesos en un día y los papeles que cotizan en el Merval y en Nueva York sufrieron una de las mayores caídas de su historia, al punto tal de que esta vez el efecto contagio sobre otras monedas emergentes lo disparó el peso, que cerró con una devaluación cercana a 15% en un solo día.

Mauricio Macri ya había atravesado una situación similar: el viernes 26 de abril, cuando el dólar superó los $ 46, tuvo la sensación de que el lunes el mercado podía activar otra escalada que lo dejara sin futuro político. Pero ese fin de semana el FMI lo autorizó a vender reservas y el panorama se calmó de un día para el otro. Esta vez la película fue muy diferente. Lo primero que hizo el primer mandatario después de perder por paliza fue convocar a su ministro de Economía y al presidente del BCRA para definir una estrategia de contención.

Sin muchas herramientas, apretó los dos botones que tenía en la mano: subió la tasa de referencia diez puntos y vendió reservas a media rueda para tratar de enfriar el precio. La parte más dura es que el mercado no quiso renovar todas las Leliq y quedó obligado a una expansión monetaria inédita. Hoy habrá otro test crítico: el Tesoro debe colocar Letes que vencerán en 2020, y se enfrenta a dos opciones: pagar una tasa mucho mayor o suspenderla hasta nuevo aviso.

Por la tarde, el Presidente salió a hablar con un discurso orientado a sus votantes, que excluyó a la sociedad que no lo apoyó, pese a haber sido más de 50% de los que votaron el domingo. Para ellos, el único mensaje fue que iban a tener que hacerse cargo de la desconfianza que genera el kirchnerismo en el mundo, traducida en las profundas caídas de bonos y acciones, y en los efectos inflacionarios de la devaluación del peso. Minimizó la derrota y habló de tratar de revertir el resultado en octubre. Alberto Fernández tampoco hizo mucho desde su rol de ganador: respondió que es responsabilidad del Gobierno que la economía no estalle antes de la elección, como si su palabra no tuviera trascendencia.

La transición no empezó. Es cierto, seguimos en campaña. Pero el contexto impone algún tipo de diálogo. El camino a octubre es largo.