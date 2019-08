Alberto Fernández: "Este modelo económico no resiste más"

Luego de una contundente victoria en las elecciones PASO del domingo, el candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, recargó sus críticas al Gobierno al afirmar que el modelo económico "no resiste más".

"Si no pagan la tasa de Leliq que pagan ese dinero se iría al dólar, porque la gente no confía en el Gobierno. Ojalá el Gobierno tuviera otros mecanismos para parar esto, su apuesta era contener el precio del dólar con una tasa de 63% de Leliq. La idea del Gobierno es que si el dólar sube, los precios suben, por eso lo contienen", señaló, en diálogo con Net TV.

Y remató: "El Gobierno tiene que cambiar el modelo económico, que no resiste más. No tiene dólares porque no exporta. El campo tiene una supercosecha que no termina de liquidar porque especula con que el dólar podía seguir subiendo."

En ese sentido, Fernández cuestionó al presidente Mauricio Macri por sus declaraciones luego de la abrupta suba del dólar y el derrumbe de los activos argentinos.

"Si el presidente me quiere escuchar y hacer algo de lo que estoy proponiendo, nos sentaremos. Esta política económica esta terminada. Yo no quiero que haya más pobres, pero cuando el presidente habla como habló hoy ¿qué le digo a la gente? ¿qué la culpa es mía porque el presidente no me llamó?", dijo.

Además, descartó que en un eventual gobierno suyo pondría un cepo a la compra de dólares y dijo que los rumores son invenciones del oficialismo por motivos electorales.

"Yo fui crítico del cepo, crítico de Moreno y de sus intervenciones. Tomé mucha distancia de eso. El presidente dice eso porque sólo piensa en la campaña, en polarizar y en profundizar la grieta", sostuvo.

Por otro lado, Fernández manifestó una cercanía ideológica con Roberto Lavagna, uno de sus competidores, y que le gustaría tenerlo como ministro de Economía en un eventual gobierno suyo.

"Lavagna y yo pensamos parecido, si él estuviera en mi lugar diría lo mismo que yo ¿A qué presidente no le gustaría tener a Lavagna de ministro de Economía? Es de los hombres más virtuosos que he conocido. No sé qué quiere hacer él. Fue el único que llamó para felicitarme y se lo agradecí", señaló.