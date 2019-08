De ganar en primera a cómo llegar a octubre

La categórica derrota del oficialismo en las PASO le quitó el andamio de cristal en el que pendulaban las acciones y bonos argentinos, con caídas de hasta 65% marcando la mayor baja de la historia. Al mismo tiempo, la estampida de inversionistas se vio reflejada en el dólar, que por el mismo efecto subió $ 11 en el día y cerró en $ 58 por cada unidad de moneda estadounidense.

Mauricio Macri se mostró incómodo en la conferencia de prensa que brindó una vez que habían cerrado los mercados. El esfuerzo por hablar y tratar de explicar semejante paliza electoral lo colocó en un lugar demasiado insatisfecho. Su discurso para nada fue contemplador con lo que pasó el domingo. Para el Presidente, básicamente los que votaron a Alberto Fernández se equivocaron y por esa razón hoy todos los argentinos son más pobres. Sus dichos se basan en que “el kirchnerismo no es creíble internacionalmente, situación que provocó la debacle de las ruedas financieras de ayer”.

El análisis, falto de autocrítica, mostró a un Macri descolocado. La principal razón es que el Presidente estaba acostumbrado a ganar. Y la segunda es que se confió, como muchos, en unas encuestas muy esquivas con la realidad.

Las encuestas, lejos de poder intuir lo que finalmente pasó, daban a un Macri ganador en primera vuelta en algunos casos, y la mayoría lo daba ganador en caso de llegar a ballotage. El golpe fue duro, tan duro que ahora de cara a octubre el Gobierno debe reconstruir su debilitada imagen para calmar a unos exagerados mercados que ayer tuvieron un verdadero día de furia. Hay más. Si fuese un triatlón, la imagen del Gobierno es que tiene que llegar a la orilla que es octubre, quedó segundo lejos, el mar está bravo y está cansado. No sólo es muy difícil ganarle a una oposición que ahora nada más rápida y que sacó músculos sin que fuese advertida, sino que también el dilema es cómo terminar el triatlón sin que la situación se descontrole.

Cambió tanto el panorama desde el viernes pasado que no solo se reflejó en la economía. En el plano político, Miguel Ángel Pichetto, el hombre que introdujo una cuota pura de peronismo en Cambiemos, era hasta antes de los resultados un estratega que había apostado a ganador. Pichetto, un profesional de la política, sabe lo que son las batallas duras y las largas noche en el Congreso, donde las negociaciones son arduas y muchas ásperas. Pero Pichetto, no imaginó el presente que le toca. Tampoco lo imaginó Sergio Massa, o tal vez sí, pero nadie confió en que realmente había acertado. Cuando luego de varias idas y vueltas recaló en el kirchnerismo recibió críticas de todos los sectores. Hoy es uno de los ganadores.

Otro capítulo es la provincia de Buenos Aires, donde la real perjudicada fue María Eugenia Vidal. La gobernadora, que quiso desdoblar la elección y no fue escuchada en La Rosada sufrió una derrota aún más contundente que la de Macri a manos del ex ministro de Cristina, Axel Kicillof. En el círculo cercano a Vidal consideran injusto el resultado porque aseguran que no tienen armas para frenar la crisis económica. “Por los baches, la gente se enoja con el Intendente, por la crisis con el Presidente, estar en la misma lista es comernos los baches y la crisis”, describió uno de sus asesores.

Con reproches internos, rumores de renuncias y tristeza en los votantes puros de Cambiemos, el Gobierno intentará encarar una campaña adversa, tan adversa que su principal contrincante ya se ve ganador aunque apenas se hayan disputado las PASO, unas elecciones que fueron consideradas cuasi amistosas y que terminaron marcando el rumbo de la Argentina.