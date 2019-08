Argentina necesita una política económica sostenible en el largo plazo

Las políticas económicas de Argentina están dando resultados”. El reciente veredicto que dio el FMI sobre el avance de Buenos Aires con su programa de rescate de u$s 57.000 millones no coincidió con el de los votantes que rechazaron rotundamente al presidente Mauricio Macri en una elección primaria nacional y obligatoria el domingo. El tan elevado margen de derrota, de casi 15 puntos porcentuales, frustró las expectativas de que hubiera una carrera ajustada y destrozó la confianza del actual presidente. Convirtió en extremadamente difícil que sea reelegido y podría presagiar una victoria en primera vuelta para la fórmula del peronista Alberto Fernández y la ex presidente Cristina Kirchner.

Quienes buscan una explicación para la escala de la derrota que sufrió Macri no tienen que mirar muy lejos. Argentina está en medio de un recesión. La inflación supera el 50% anual, el desempleo llegó a 10% y el poder de compra de los salarios se derrumbó. Por supuesto que la herencia que recibió Macri del gobierno anterior hace casi cuatro años era nefasta: una economía enferma y un enorme déficit fiscal. Su objetivo de recuperar la salud de Argentina mediante reformas económicas de gran alcance era loable. Pero el momento que eligió para impulsar el cambio necesario y doloroso, la segunda mitad de su mandato de cuatro años, fue equivocado. A medida que se acerca la elección, los costos de la austeridad que se ven en el corto plazo se volvieron insoportablemente elevados para la mayoría de los votantes y su margen de maniobra es mínimo.

También se podrían plantear preguntas sobre el paquete de rescate récord que el FMI le otorgó a Argentina, con el cual la directora saliente Christine Lagarde está estrechamente ligada. El fondo tiene una triste historia con Argentina y los más de 20 programas que acordó, la mayoría de los cuales terminaron en fracaso. El último capítulo empezó con un rescate de u$s 50.000 millones en junio de 2018, y se incrementó en u$s 7000 millones tres meses después a cambio de un mayor ahorro presupuestario.

El FMI aseguró a los críticos que había aprendido las lecciones de los fracasos anteriores y que su paquete mitigaría el impacto de la austeridad sobre los argentinos más pobres. Sin embargo, la decisión de adelantar los desembolsos significa que la mayor parte del préstamo se gastará para cuando se lleven a cabo las elecciones, lo que reduce la influencia sobre cualquier administración futura.

La preocupación más urgente tras la devastadora derrota de Macri es evitar una crisis cambiaria y de deuda a gran escala. Las primeras señales no son alentadoras. El peso se derrumbó 22% en la apertura de ayer y los rendimientos de los bonos del país dieron un abrupto salto. Los recuerdos del gobierno de Fernández y de su fallecido esposo Néstor Kirchner, entre los que se encuentran los controles de precios, la nacionalización y default de deuda del país, siguen muy fuertes. En este momento, Alberto Fernández, podría jugar un rol crucial. Ha sido altamente crítico del FMI aunque dijo poco sobre qué políticas económicas podría adoptar.

Por el bien de su país debería calmar la turbulencia del mercado precisando rápidamente un programa económico claro y coherente. Esto debería tranquilizar a los inversores de que una futura administración Fernández-Fernández no repetiría los errores del pasado vinculados con el exceso de gasto público, controles de precios y las nacionalizaciones, y que respetará la independencia del banco central. Para que Argentina quiebre su triste ciclo de populismo seguido de austeridad y otra vez seguido de más populismo, necesita urgentemente un consenso nacional en torno a una política económica sostenible en el largo plazo.