Vidal: el dólar sube porque "hay una probabilidad más alta de que gobierne el Frente de Todos"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia de prensa tras la derrota electoral en las PASO, donde Axel Kicillof, del Frente de Todos, se impuso sobre ella por más de 17 puntos de diferencia.

"Vamos a seguir escuchando. Así como algunos bonaerenses dijeron sigamos adelante, te bancamos, otros dijeron 'no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente'. A esos que nos dieron ese mensaje, les digo que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos", aseguró.

"Esa escucha es muy importante. Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. No somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada. Es importante tener una escucha atenta. Esa elección de ayer nos dice que tenemos que escuchar más. Mejorando lo que haya que mejorar. Porque más allá de la elección de octubre, que me trajo a esta provincia, mi compromiso es con los bonaerenses y lo va a seguir siendo. Por eso mi compromiso de seguir recorriendo la provincia", añadió.

La jefa de Estado provincial también opinó que se debe "reafirmar que más allá de que seguiremos escuchando ese mensaje, nos queda una instancia más de escucha, en octubre". Y explicó: "Esta vez, para definir su gobernador, su presidente, sus intendentes. Allí estaremos culminando ese recorrido de campaña para llevarles una propuesta mejor para los próximos cuatro años".

Sobre la reacción de los mercados ante el traspié electoral del gobierno de Mauricio Macri, reflexionó: "Esta devaluación que estamos atravesando hoy va a tener impacto. Necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas para acompañar a los bonaerenses. Vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia y el trabajo que tenemos con todos los municipios y referentes sociales".

En este sentido, la gobernadora dijo que "el mundo nos dio un mensaje", en relación a las turbulencias de los mercados. "Ese mensaje tiene que ver con la probabilidad más baja a partir de la elección de ayer de que Cambiemos siga gobernando y más alta de que gobierne el Frente de Todos".

A continuación, agregó que "los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado y poner en riesgo la gobernabilidad, todos creemos en la democracia". Por eso se encargó de remarcar que las PASO "nos consagraron como candidatos", pero que no definieron cargos.

Vidal también fue consultada sobre si se comunicó con Axel Kicillof, quien fue el más votado ayer como precandidato a gobernador. "No me comuniqué. La instancia de ayer es de definición de candidaturas, no de definición de cargos. Pero por supuesto que si los resultados de la elección se repiten en octubre, lo primero que haga será comunicarme con él", detalló la gobernadora.

Por otro lado le consultaron si realizó una autocrítica tras el mensaje que dieron las urnas. Vidal, sin embargo, aseguró que no lo hizo, ya que "pasaron menos de 24 horas, no sería una autocrítica muy seria si hoy dijera algo. Necesitamos más tiempo de reflexión y de escucha".

Finalmente, se mostró esperanzada de cara a octubre y se ocupó de aclarar que aún no está definida la elección, lo mismo que había sostenido Mauricio Macri ayer antes de que se anuncien los resultados. "Queda un camino por recorrer hasta octubre, los bonaerenses van a volver a elegir respetando las reglas de la democracia".