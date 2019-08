Por la volatilidad, cuevas decretan un virtual feriado cambiario de dólar blue

“No hay precio”. Esta es la respuesta que dan en varias cuevas cuando se les pregunta la cotización del blue.

“Poco volumen, mucha brecha, pocos negocios”, coincide otro broker. Pese a haber ensanchado la brecha a $ 54 para la compra y $ 56 para la venta algunos, y de $ 53 y $ 55 en otros casos, no hay operaciones, ya que la cotización es virtual, porque no hay volumen. “Aún con $ 2 de spread quedás mal parado, porque si baja o sube más salís perdiendo. Está muy rápido el mercado y podés quedar descalzado”, revela un mesadinerista, que rememora que esta situación se daba en la época del cepo que, cuando había tanta volatilidad cambiaria, el blue dejaba de operar.

¿Cómo es la estructura de la cadena de mando en el circuito negro? El correta es el mayorista, que le vende a las financieras, y éstas le venden a las cuevas, que a su vez tienen como clientes al chiquitaje, que en la jerga financiera denominan ‘los dealers’. Hoy toda esa cadena de engranaje se suspendió en forma parcial.

Lo cierto es que el blue está más barato que el oficial porque muchos particulares y empresas deben salir a vender sus reservas para poder afrontar los gastos, ya que por la caída en las ventas y la suba de costos, no les queda margen para pagar salarios y cubrir los cheques a los proveedores. En especial si se tiene en cuenta que, por las altas tasas, hoy los bancos le llegan a cobrar hasta 100% por el descubierto y por el descuento de cheques.

En el sector cuevero, a estos valores, no hay descuento de cheques: está directamente paralizado.

“La plaza está seca, no hay facturación, venden su canuto porque no hay negocios, no hay actividad, lo único que hay es un parate total”, dice un cuevero, con cierta resignación en su tono de voz.

¿A qué obedece que el billete esté más barato que el formal? “Mucha venta, poca compra”, describe otro operador.

“No hay una corrida en el informal. De hecho en Paraguay se vende debajo del formal, porque no hay demanda de frontera del blue. Los locales minoristas tampoco están en plaza. Lo más importante es que no hay salida de capital por el informal porque no hay prima”, revelan en otra mesa de la City.

Cuando habla de prima se refiere a la ganancia que antes había por el 'puré', que era la diferencia o ganancia que se obtenía de comprar en el formal y luego vender en el blue.

Detalla a su vez que “hoy los minoristas se concentran en el Home Banking mayoritariamente, mientras el blue está muy calmado. Por eso acompaña al formal y no hay prima por sobre demanda o escasez”.