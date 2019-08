Bonos se desploman hasta 30% en dólares y el riesgo país crece 5% hasta 905 puntos

Los bonos que cotizan en dólares se hundían entre 16% y 30% en la plaza de Nueva York, en sintonía con la reacción que esperaban los operadores.

Este movimiento se trasladó al riesgo país, el indicador del JP Morgan creció a 905 puntos, poco más de un 5%, aunque se espera que siga por ese rumbo hasta, al menos, superar la barrera psicológica de las 1000 unidades.

Es que este desplome de los títulos públicos probablemente representará un envión alcista; se espera un alza bastante más contundente para las próximas horas.

El viernes, el riesgo país se había recuperado un 4%, lo que le permitió ceder a 860 unidades.

"Los bonos, más allá de su duration, están aproximadamente entre 25% y 30% abajo", dijo un operador de una mesa de dinero de la City porteña.

En la misma línea, otra fuente del mercado, opinó: "Desde ayer a las 22 horas que nada tiene precio".

Por su parte, Flavia Matsuda, coordinadora de research de InvertirOnline.com, comentó que la renta fija todavía puede sufrir más golpes: "Esperaría a ver si hay alguna novededad. No veremos un rebote hasta que no haya algun dato concreto. En momentos así suele haber una sobrerreacción; cuando entra en pánico toca un piso y hay un rebote, pero no sabemos cuándo puede ser".

En cuanto a la tasa de retorno, la del Bonar24 se ubicaba en un disparatado 35,75%, mientras que la Tir del Discount con ley local, estaba en 18,28%.