El dólar supera los $ 61 y obliga al BCRA a vender reservas por primera vez en la era Sandleris

El dólar sumaba 14,88 pesos y se vendía a $ 61,43 según el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA), aunque en algunos bancos privados llegaba a tocar los $ 66.

En el mercado mayorista del MULC, la primera operación se registró casi una hora después de la apertura a $ 59, $ 14 por encima del pasado viernes, para estabilizarse luego en los $ 60.

Sin embargo, tras la licitación de Leliq con una tasa promedio del 74%, el Banco Central subastó u$s 30 millones a cuenta y orden de Hacienda, de los u$s 60 millones diarios, pero después licitó por su cuenta u$s 50 millones, que adjudicó en su totalidad. El precio promedio fue de $ 55.4310, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 55.

"El mercado cambiario está álgido, con poco volumen de negocios y precios que se acomodan en torno a los $ 60", preció Gustavo Quintana de PR Cambios.

El peso argentinos era lejos la peor moneda emergente con una depreciación del 20,15%.

"Es una locura que el Central no marque la cancha. Se necesita un Central marcando precio, sin importar que el orígen sea político", analizó Christian Buteler.

La mayoría de las web de los bancos mostraban problemas de ingreso o para la compra de billetes, aunque la suba promedio era de $ 10 y la cotización rondaba los $ 55 aunque tocaba en algunos los $ 57.

El viernes, el minorista cerró a $ 46,55% según el promedio que realiza el Banco Central, mientras que el mayorista se había colocado en los $ 46,20.

El la primera licitación de Leliq, la tasa superó el 74% desde el 63% del pasado viernes, en un día en el que vencen $ 257.062 millones en Leliq.