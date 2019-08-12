Economía y política Lunes 12 de Agosto de 2019
Kicillof: "Queremos llevar calma, pero el dólar es responsabilidad del Gobierno"
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|11,4719
|48,5000
|51,5000
|DÓLAR BLUE
|1,1866
|46,7000
|46,9000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|6,1936
|-
|46,4237
|EURO
|30,7032
|58,8451
|66,2258
|REAL
|28,3804
|13,0952
|14,7391
|BITCOIN
|-1,4126
|11.355,4700
|11.365,8800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,2195
|60,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,2000
|61,7500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|174,00
|174,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,35
|2,35
|DISC USD NY
|0,0000
|119,50
|119,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|44.355,0900
|BOVESPA
|-1,8800
|103.996,1600
|DOW JONES
|0,0000
|26.287,4400
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|2.918,6500
|NASDAQ
|0,0000
|7.959,1400
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,4292
|319,6703
|321,0482
|TRIGO CHICAGO
|-0,7508
|182,1569
|183,5348
|MAIZ CHICAGO
|-1,0969
|159,7377
|161,5093
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|245,0000
|245,0000
|PETROLEO BRENT
|0,1709
|58,6300
|58,5300
|PETROLEO WTI
|0,5138
|54,7800
|54,5000
|ORO
|0,2740
|1.500,7000
|1.496,6000