Qué herramientas tiene el BCRA para contener una disparada del dólar

La amplia victoria de la fórmula Fernández-Fernández, las sociedades de bolsa que venden dólares online ya empezaron a subir sus cotizaciones. Los operadores, bancos e inversores descuentan que mañana el mercado de cambios abrirá con fuertes subas.

"Esto es un tsunami. Demanda de dólares, venta de bonos y salida de depósitos. Lo que pase mañana dependerá de qué decida hacer el Banco Central", sintetizó un operador.

"Mañana abre todo para abajo: bonos -10%, acciones -15% y tipo de cambio en $ 51", estimó otro colega.

Precisamente, la entidad que conduce Guido Sandleris cuenta con una serie de herramientas para intentar contener una disparada del dólar.

Vender reservas

El FMI autorizó al Banco Central a vender reservas en el mercado cambiario. La noticia se conoció el 29 de abril y, pese a que desde entonces el organismo no vendió ni un solo dólar, el renovado poder de fuego de la autoridad monetaria ayudó a impulsar la estabilidad financiera de mayo y junio.

"El BCRA puede quemar reservas o sincerar las cosas y llevar el dólar a un nivel en el que no tenga que vender. En $ 49 le van a comprar; en $ 60, no tanto", dijeron en el mercado.

Las ventas pueden ser dentro o fuera de la ex zona de no intervención y actual "zona de referencia cambiaria", fijada entre $ 39,75 y $ 51,45. Dentro de esa zona, los montos y frecuencia de la intervención son decididos por el BCRA.

Por encima de la banda superior, el monto habilitado es de u$s 250 millones, aunque el FMI concedió la posibilidad de determinar intervenciones adicionales si se considera necesario. "Debería atrincherarse atrás del techo de la banda y ahi vender los u$s 250 millones en el spot y futuros, que creo que los va a vender todos mañana", consideró un operador.

Más allá de las posibles ventas de reservas, el BCRA también seguirá aportando oferta por u$s 60 millones diarios con las licitaciones por cuenta y orden del Tesoro.

Subir la tasa

Una de las herramientas que tiene el BCRA es la esterilización de los pesos. Si hay menos pesos en la calle, disminuye el poder de compra de dólares. Para ello, realiza dos licitaciones diarias de Leliq entre bancos.

Los analistas sugieren que los próximos días la tasa de Leliq irá hacia arriba. En Analytica, de hecho, esperaban que, ante un escenario muy adverso para el Gobierno, la tasa de referencia pase del 63,71% del viernes a superar el 75%.

Vender futuros

El Banco Central tiene la posibilidad de hacer ventas en el mercado de futuros de dólar. Es una herramienta que ya utilizó en las últimas semanas.

El FMI lo autorizó a tener una posición vendida en el mercado a término de u$s 3600 millones que, sumada a los u$s 3000 millones que había comprado en épocas de calma cambiaria, le da un poder de fuego total de alrededor de u$s 6600 millones, de los cuales ya habría vendido unos u$s 2000 millones, según cálculos del mercado.

Las ventas de futuros del Central, por su volumen, tienden a bajar el precio al que se operan los diferentes plazos y ayudan a contener las expectativas de devaluación.