Larreta: "Es una gran satisfacción que sigan confiando en nosotros"

En medio de la incertidumbre por la falta de datos oficiales, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió a dar el primer discurso de la noche, en el que agradeció a los porteños por "seguir confiando" y de esta manera dio a entender que obtuvo un resultado que le permite alcanzar la reelección.

"Gracias a todos los vecinos que nos apoyaron y confiaron en nosotros. Para mí es una gran satisfacción y una gran responsabilidad que sigan confiando en nosotros", aseguró Larreta, el único de los candidatos que compiten por la reelección que habló desde el búnker.

El funcionario porteño adelantó además que Mauricio Macri podría haber obtenido un triunfo en la Ciudad. "Hoy en la Ciudad de Buenos Aires también ratificamos el apoyo al cambio que está llevando adelante Mauricio en todo el país. Ratificamos que no queremos volver para atrás", dijo.

Larreta también destinó un mensaje a quienes no apoyaron la fórmula que comparte Diego Santilli. "A los que no nos apoyaron, quiero decirles que mañana mismo voy a estar en la calle. Quiero que nos encontremos, que charlemos, que me digan qué podemos hacer mejor y qué más podemos hacer en la ciudad. Yo estoy al servicio de ustedes", aseguró.