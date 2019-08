Alberto Fernández: "Si el Gobierno no da los datos, los daremos nosotros"

El pre candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se esforzó por mostrarse relajado y confiado, cuando fue abordado por periodistas al entrar con su auto en el búnker opositor. El tema central en el contacto con la prensa fue el manejo de la información sobre los datos. Consultado sobre cuándo pensaba hablar al público para balancear la elección dijo que lo haría después de que hable el presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que si el oficialismo no daba los datos “los vamos a dar nosotros”. Sin embargo, no quiso precisar hasta cuándo duraría la tolerancia con el Gobierno: “No quiero apurar a nadie, pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputos propio y tenemos los datos; sólo queremos que el Gobierno no manipule los datos y que, por una vez, diga la verdad”.

Al ingresar al centro de campaña, dijo sentir un “cariño enorme de la gente” y una “enorme responsabilidad” debido a que la ciudadanía “confió” en él, y aseguró: “Conmigo se terminó la grieta para siempre y la venganza también”.

Minutos antes, al salir de su domicilio de Puerto Madero rumbo al búnker, dijo que su postulación tuvo una “prueba de clasificación” en las PASO y que, en virtud de su rendimiento electoral, el kirchnerismo quedó “cómodo” para “salir primero” en octubre.

Fernández afirmó que en su espacio están “contentos” porque dieron “un paso” en las primarias y tendrán que “seguir trabajando”.

“La gente respondió a nuestro mensaje y dos terceras partes de la Argentina le dijeron al Gobierno ‘basta’, subrayó el candidato del kirchnerismo en diálogo con los medios presentes.

“Sé muy bien lo que tengo que hacer”, dijo y aseguró: “Conmigo se terminó la grieta para siempre y la venganza también”.

Tras enfatizar que el Frente de Todos “empieza el cambio en la Argentina”, Fernández hizo referencia a las PASO y expresó: “Lo de hoy fue como una prueba de clasificación. Quedamos cómodos para salir primeros”.