El kirchnerismo habla de una victoria "irreversible" de Alberto y Kicillof

"Es irreversible”. El término es uno de los preferidos de La Cámpora, al punto que la agrupación de Máximo Kirchner lo usó para convocar un megaacto en 2014. En esta tarde en el búnker del Frente de Todos, en un Centro Cultural en Corrientes al 6200, lo están usando para definir con optimismo lo que dejarán las PASO 2019.

Con clima de expectativa, muy diferente a los ambientes de 2017 y 2015, con mucha confianza transmitida a través de los precandidatos que bajan de a pares a hablar con la prensa, sin ahondar en cifras para respetar la veda hasta las 21, fuera de micrófono, se animan a sentenciar que en unas horas más estarán celebrando.

Sergio Massa, precandidato a diputado por Buenos Aires, fue uno de los primeros en llegar al búnker, después de las 18. Se resguardó en el segundo piso, donde funciona el VIP.

Faltan aún por venir el hijo de la ex presidenta, el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y el principal aspirante de todos, Alberto Fernández: todos llegarían pasadas las 20. El presidenciable tiene dispuesto un piso aparte para él y su familia. No se sabe si vendrá con su perro Dylan. Además, está constantemente intercambiando datos con los gobernadores.

No llegará al búnker, como ya se sabía, Cristina Kirchner, que se quedará en Río Gallegos por, justifican en el Instituto Patria, falta de vuelos para viajar. Por eso no viajó Máximo Kirchner, que no votó (con domicilio patagónico y candidatura bonaerense, tampoco iba a poder poner en el sobre la boleta con su nombre).

Con los dirigentes dentro, queda aún lugar dentro frente al escenario. Afuera, en la calle, dispusieron una pantalla gigante para que la militancia vea la transmisión en vivo del discurso de Alberto Fernández entrada la noche.