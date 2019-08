Votó Alberto Fernández: “Estoy seguro que la gente nos va a acompañar”

El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernandez , votó en Puerto Madero, poco antes de las 11 de la mañana, en medio de un tumulto de periodistas que lo esperaba a la salida. “Estoy seguro de que la gente nos va a acompañar”, sostuvo.

“Es un día muy importante, estoy muy contento”, señaló Fernández que destacó además que “hoy los argentinos deciden su futuro”.

El candidato a presidente expresó que espera “construir el país federal que el interior está esperando”. “Los peronistas estamos todos unidos”, aseguró.

Más temprano, al salir a pasear a su perro ‘Dylan’, contó que hoy había hablado con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner , y que esperan la votación "tranquilos y contentos".

"Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común. Estamos Estamos todos tranquilos y contentos", dijo Fernández, quien dijo esperar que "los argentinos voten" para que "la democracia mejore".

No obstante, lamentó que la expresidenta no pueda estar a su lado al tener que votar en Río Gallegos y no haber hoy vuelos desde allí a Buenos Aires.