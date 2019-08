Milani, tras la absolución: “Cometí el pecado de haber hablado de un proyecto nacional y popular”

El ex jefe del Ejército César Milani, que fue absuelto ayer en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por secuestros y torturas, afirmó hoy su "pecado" fue haber hablado de "un proyecto nacional y popular" cuando estuvo al mando de la fuerza durante la presidencia de Cristina Kirchner, y dijo que fue "condenado socialmente", luego de haber sido liberado anoche tras más de dos años de prisión.

"Los hechos definen las cosas. ¿Si soy un preso político? Sí", dijo hoy en declaraciones a AM 530, en las que señaló que tiene "tranquilidad de conciencia" y que no se arrepiente si mira "hacia atrás".

Milani fue absuelto ayer de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar, tras lo cual fue liberado.

El ex jefe del Ejército estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita y los representantes de las querellas y la fiscalía habían solicitado entre 20 y 18 años para el uniformado.

"No me van a quebrar. Estoy de pie. Estoy muy tranquilo, siempre tuve tranquilidad de conciencia pero me faltaba esto. Se me ha condenado socialmente, como pasa con muchos medios hegemónicos. Pero miro hacia atrás y no me arrepiento", sostuvo.

En sus declaraciones, Milani indicó que "durante 40 años" de su vida militar "nunca" recibió "una acusación ni acción penal" en su contra.

"Pasé por todos los grados y cargos, por todos los controles habidos y por haber. Llegué a jefe del Ejército, y ahí aparecen las acusaciones", señaló y consideró que cometió el "pecado" de haber hablado de un "proyecto nacional y popular".

"Cuando me nombró el gobierno anterior, di un discurso encendido defendiendo los proyectos nacionales. Ese fue mi castigo, el castigo fue decir eso. Ciertos sectores nunca van a perdonar que un jefe del Ejército haya hablado de un proyecto nacional y popular", indicó.

"Pero no me arrepiento si la prisión fue el precio que tuve que pagar a causa de eso", concluyó Milani.

"Pasé por todos los grados y cargos, por todos los controles habidos y por haber. Llegué a jefe del Ejército, y ahí aparecen las acusaciones", señaló

Ayer, tras conocerse la absolución, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que respeta el fallo de la Justicia pero adelantó que seguirá “acompañando” a la familia Olivera “en su búsqueda de la verdad”.

“Vamos a seguir acompañando a la familia Olivera en su búsqueda de la verdad. Desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos esperaremos los fundamentos de la sentencia para apelar este fallo”, señaló Avruj en una mensaje escrito en las redes sociales.