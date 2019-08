Festejos y euforia: qué hay detrás de la reacción del mercado que hizo saltar a las acciones y bonos

Después de una semana de tensión para los mercados, los activos argentinos registraron una fuerte suba hoy: la bolsa porteña saltó 7,94%, con acciones que llegaron a subir hasta 10%, los bonos también subieron y el riesgo país bajó casi 4%.

Si bien en la previa el devenir del mercado local estuvo atado a los vaivenes internacionales, esta vez tanto la bolsa como los títulos públicos lograron desacoplarse del humor global y presentaron fuertes subas.

Rumores de último momento sobre un resultado más favorable para el candidato favorito del mercado fogonearon esta suba. Operadores indicaron que fue después del mediodía cuando se conocieron estos informes que hablan de una acotada diferencia de puntos entre las dos principales fuerzas que se disputan los votos del domingo, que aumentó el volumen y los inversores se volcaron a las compras.

"Fuera del contexto internacional no se entendería lo que pasó hoy. La semana pasada tuvimos un mensaje de la Reserva Federal que no fue tan favorable para los mercados, luego vino el tuit de Donald Trump y el domingo la devaluación del yuan chino. Por eso estuvimos toda la semana esperando que no se dispare el peso. Y eso no ocurrió: cerramos en $45,45, y eso fue todo un mérito del Banco Central, que devaluó pero sin generar pánico", afirmó Diego Falcone, de Cohen.

El analista también señaló: "El mercado entendió que los cierres de campaña fueron más auspiciosos para el oficialismo y eso genera más optimismo. Estos factores se juntaron y, a partir de factores muy deprimidos, se dio el rally de "Y si por las dudas"....", agregó.

Su colega, Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones también vio en los rumores y la expectativa de una continuidad del programa político la razón de la suba de hoy: "Hubo invesores que apostaron a un escenario más favorable. Con los datos sobre la mesa, el domingo vamos a ver si el mercado tenía razón o no", dijo y añadió: "A priori, parecería ser bastante exagerado el movimiento alcista de hoy, considerando el escenario de polarización que plantea esta elección y obviamente la falta de confianza previa. Si hay una diferencia menor a dos o tres puntos entre los candidatos podría darle continuidad a este rally".

En tanto, Nery Persichini, de GMA Capital explicó: "La posición técnica de las acciones argentinas es mucho mejor que la de bonos en el exterior. El optimismo en la previa electoral inclinó la balanza a favor del riesgo argentino y los ADRs se llevaron lo mejor, especialmente bancos y utilities por ser de los sectores más beneficiados en un escenario de continuidad"