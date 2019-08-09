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Finanzas y mercados Viernes 09 de Agosto de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,4329
|44,4000
|46,4000
|DÓLAR BLUE
|0,5394
|46,4000
|46,6000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|4,6603
|-
|45,7534
|EURO
|1,0194
|50,9786
|51,0024
|REAL
|0,1293
|11,5333
|11,5377
|BITCOIN
|-1,9320
|11.741,2700
|11.751,9100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,3750
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6260
|60,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6000
|61,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|170,00
|170,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,35
|2,35
|DISC USD NY
|0,5968
|118,00
|117,30
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|2,0000
|41.093,4500
|BOVESPA
|-0,3100
|104.115,2300
|DOW JONES
|-0,8500
|26.378,1900
|S&P 500 INDEX
|-1,0701
|2.938,0900
|NASDAQ
|-1,4100
|8.039,1560
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,1445
|318,2924
|317,8331
|TRIGO CHICAGO
|0,4514
|183,9941
|183,1674
|MAIZ CHICAGO
|-0,0608
|161,7061
|161,8045
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|241,5000
|241,5000
|PETROLEO BRENT
|2,3527
|58,7300
|57,3800
|PETROLEO WTI
|3,8637
|54,5700
|52,5400
|ORO
|0,2871
|1.502,0000
|1.497,7000