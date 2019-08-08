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Tecnología Jueves 08 de Agosto de 2019
En el futuro, los celulares chinos no se enchufarán más gracias al sol
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,8584
|44,2000
|46,2000
|DÓLAR BLUE
|0,6515
|46,1500
|46,3500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|4,3309
|-
|45,6094
|EURO
|0,1720
|50,5464
|50,5745
|REAL
|0,0321
|11,5228
|11,5265
|BITCOIN
|-1,9736
|11.721,4400
|11.735,3000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|1,5758
|52,3750
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6260
|60,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,6000
|61,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|170,00
|170,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,35
|2,35
|DISC USD NY
|-0,8034
|117,30
|118,25
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,5000
|40.949,3400
|BOVESPA
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|102.782,3700
|DOW JONES
|1,4300
|26.007,0700
|S&P 500 INDEX
|1,8762
|2.883,9800
|NASDAQ
|2,2400
|7.862,8260
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,6789
|317,0982
|311,8622
|TRIGO CHICAGO
|2,0993
|183,1674
|179,4012
|MAIZ CHICAGO
|1,2300
|162,0014
|160,0330
|SOJA ROSARIO
|2,5534
|245,0000
|238,9000
|PETROLEO BRENT
|2,6854
|57,7400
|56,2300
|PETROLEO WTI
|3,6015
|52,9300
|51,0900
|ORO
|-0,3782
|1.501,6000
|1.507,3000