Ritondo presidiría Diputados, pero no es un hecho que Massa lo haga

No es un hecho que Sergio Massa presida la Cámara Diputados en caso de que la fórmula F-F se imponga en las elecciones. Así lo dicen no solo quienes conocen al kirchnerismo de cerca -y le desconfían-, sino que también lo ponen en duda desde el entorno del tigrense. El oficialismo, en cambio, da por confirmado que Cristian Ritondo será quien presida la Cámara Baja en caso de un triunfo.

Pese a que la tradición dicta que quien lidera la boleta en Provincia del ganador en las presidenciales es quien preside la Cámara Baja, no está todo dicho en el Frente de Todos. Algunos "heridos" por la decisión de Massa de volver al kirchnerismo, tras su ruptura en 2013, desconfían de que CFK le dé ese puesto al tigrense. Pero a estas sospechas, que pueden ser meras expresiones de deseo, se le suman los dichos del propio massismo, donde admiten que "no es un hecho" que Massa presida Diputados. Aunque no aclaran si sería por elección propia o si se trataría de una promesa incumplida.

La primera opción respondería a un supuesto pedido por parte del tigrense para tomar otros rumbos, con el ojo puesto en 2023. Por caso, sonó un supuesto pedido de hacerse del control de YPF. Un lugar que significa una importante "caja", clave para lograr visibilidad y "mostrar gestión", y preparar así el terreno para la próxima elección presidencial.

En la previa a un Congreso en la que ningún espacio político tendrá quórum propio, y que se vislumbra una polarización muy marcada, el oficialismo ya tiene este punto resuelto.

Es que a principios de este año, cuando sonó la posibilidad de que el actual presidente en Diputados Emilio Monzó anticipara su salida para instalarse en España, Marcos Peña salió a ofrecerle ese puesto a Ritondo, un macrista de la primera hora que cuenta vasta con experiencia en el terreno (en 2011 fue vicepresidente 1° la Legislatura porteña). Pero que, además de ser un es un hombre de María Eugenia Vidal, tiene una mirada distinta a la de Monzó sobre el rol de quien preside alguna de las cámaras: es el hombre del Gobierno en el Congreso.

"Las discusiones de un Gobierno se dan para adentro, no para fuera", dijo en una entrevista concedida a El Cronista esta semana, en alusión a Monzó, uno de los primeros en plantear en público la necesidad de una apertura al peronismo, cuando la incorporación de Miguel Ángel Pichetto era impensada.