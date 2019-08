Economistas coinciden: "Fue un error pensar que la inflación se podía frenar de golpe"

Haber pensando que la inflación se podía frenar de golpe y que es trabajo de un solo Gobierno que se alce con el trofeo de haber solucionado uno de los principales o el principal problema de la economía argentina fue un error.

Así coincidieron hoy los economistas Grabriel Zelpo, economista en jefe de Elypsis y Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma en el marco del 1° Seminario de Oportunidades de Inversión organizado por El Cronista.

"Espero que se vaya a un proceso largo de contener la inflación como fue el caso de Israel. Bajar la inflación lleva procesos largos y difíciles, que no tienen rédito en un solo gobierno", planteó Zelpo.

"Estamos condenados de bajar la inflación de a poco",

Señaló que si una nueva gestión se arranca con un salto cambiario "va a llevar a 50 u hasta 80 puntos de inflación, lo que después lleva el piso a 40% y ahí va a hacer más difícil bajarla. Se tiene que actuar con mucho cuidado", completó.

En sintonía, Caamaño planteó que "el gradualismo fue inconsistente en si mismo" para frenar la inflación muy de golpe" y tuvo costos fiscales fuerte.

"Estamos condenados de bajar la inflación de a poco y me alegra ya que así se hace bien y a mi me alegra. Tal vez se alinearon los planetas, los procesos sustentables no son rápidos", resumió.

Asimismo, dijo que uno de los errores más negativos fue "pensar que la inflación se podía frenar muy de golpe y fue terrible".