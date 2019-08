Ritondo: "No sé si es marxista pero Kicillof fue uno de los peores ministros de la historia"

¿Piensa que pueden perder el domingo?

Sí, podemos perder, es una posibilidad. Pero estas son las PASO, tendremos tiempo hasta octubre para recuperarnos si hay una derrota, tiempo para demostrar que transformamos la provincia en estos años.

¿Si transformaron la provincia, por qué esta cuasi certeza de que van a perder el domingo?

Desde Herminio Iglesias hasta Aníbal Fernández siempre el peronismo marcó 40 puntos de base. Y no sólo es el sello, tienen intendentes que hacen una buena gestión e impulsan la boleta.

¿Sus intendentes propios esconden a Macri?

Se viralizó una boleta doblada pero se dobló de una manera para ensobrar. Somos parte de un equipo. Los que están escondidos son ellos que no se muestran juntos y tienen que explicar lo que decían unos de otros un año antes.

Lo dice por Sergio Massa y Cristina...

Y Alberto (Fernández), el peronismo, el kirchnerismo...Nosotros somos parte de un equipo desde hace 17 años. Cuando no teníamos plata para pagar los sueldos tuvimos ayuda del gobierno nacional, para reacomodar la coparticipación más baja de la historia que (Axel) Kicillof le dejó a la provincia. Fue el gobierno de Macri el que nos recompuso el Fondo del Conurbano, cómo no vamos a estar agradecidos. Mauricio tuvo que tomar medidas que son dolorosas pero lo hizo porque eso nos depara un futuro mejor. Un Presidente sin responsabilidad toma medidas de corto plazo, ventajistas, él no hizo eso a riesgo de su prestigio político

Y de perder ahora...

¿Por qué hay países que le van bien? Porque toman medidas que son políticas de Estado. Allá no se pelea con una demagogia constante de un populismo que dice cosas que son impracticables. Cuando te quedás sin reservas, cerrás las importaciones, con un 35% de inflación y no podías elegir la moneda para ahorrar...Eso era 2015, hay que recordarlo.

¿Ustedes no cometieron errores?

Muchísimos. Subestimamos la situación pensando que dominábamos la inflación y pensamos que las inversiones iban a llegar más rápido. Lo dijo el Presidente. Lo importante es que pusimos los cimientos.

Hay un histórica pulseada interna entre el ala técnica y la política del Gobierno, la entronización de Pichetto pareció "peronizar" a Cambiemos pero en paralelo vemos a dirigentes que se van, como Emilio Monzó o Nicolás Massot...

El ala más politica del Gobierno son Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia. Arrogarse la política a un presidente de Cámara o de bloque es como demasiado poco. El grado de representatividad de un político tiene que ser el territorio. Y las discusiones dentro de un Gobierno se dan para adentro, no para afuera. Nadie ha sido desplazado. La incorporación de Pichetto fue una idea del Presidente. Los peronistas, como vos decís, Emilio, Massot, vinieron convocados por el presidente. Un Gobierno siempre es desgastante y hay una renovación de cuadros. Emilio ha hecho un gran trabajo en la Cámara buscando consensos.

Macri venía con un discurso muy crítico contra el PJ...

Si el peronismo después de ser el partido que más gobernó de 1983 para acá, se fue de su último mandato con el 30% de pobreza, pregunto: ¿Hizo bien las cosas?

Kicillof es marxista, no peronista, según Pichetto

No sé si es marxista, Es uno de los peores ministros de economía de la historia. Hizo 3 negociaciones y pagó 12 mil palos de más. Dejó desocupación e inflación en alza, cepo cambiario y una economía cerrada...Eso es Kicillof.

Y aún así puede ganarle a la dirigente con la mejor imagen del país...

No sería la primera ni la última vez que los argentinos nos podemos perder una oportunidad y tropezar dos veces con la misma piedra.

¿Avanzarán en el Congreso con una reforma laboral?

Yo hablo de modernización. En el mundo cambió el estilo de empleo. Un periodista hoy no necesita estar en la redacción cumpliendo un horario teniendo internet en el celular, y así hay cientos de empleos cuya modalidad del trabajo cambió. Si nos atamos a que no podemos cambiar nada, pensando en la caja sindical, dejamos trabajadores afuera.

¿Cuáles serían sus proyectos como diputado?

Quiero trabajar la reforma del Código Penal y centrarme en el maltrato animal, se puede mejorar mucho en el tema. Además, tengo una lista de pedidos de las madres del dolor. Pero tiene que haber un compromiso de todos los diputados de la provincia: Hay provincias que con 7 diputados consiguen exenciones impositivas y nosotros nos tenemos que poner los pantalones largos y dejar de especular cuando se discuta cada presupuesto...

¿Incluso los diputados de Cambiemos...?

A la provincia se la podría haber defendido mucho más.

¿Se imagina una convivencia entre Vidal gobernadora y Alberto en la Rosada?

Ella va a defender a la provincia como hasta ahora. La historia de ellos es que han perjudicado incluso a sus propios gobernadores, con un (Daniel) Scioli que no podía pagar los sueldos. Han tenido una conducta de castigo hacia los bonaerenses