Finalmente, el Gobierno entregó el software del escrutinio provisorio

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner se encaminaban a Rosario para cerrar la campaña, en Buenos Aires los apoderados del Frente de Todos libraban la batalla por el escrutinio provisorio. Luego de que el martes acudiesen a la justicia para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) entregue a la Cámara Nacional Electoral (CNE) una copia del software de carga de los telegramas que la empresa Smartmatic utilizará el próximo domingo, el Gobierno cumplió con la medida aunque la oposición consideró que la información entregada no fue suficiente.

Los representantes partidarios fueron por la mañana a la sede del Correo Central en Barracas donde los funcionarios llevaron adelante el sellado del software del conteo provisional que luego remitieron a la CNE. Las copias que quedan a resguardo del tribunal son las que pueden consultar los partidos. Por primera vez el escrutinio estará a cargo de la empresa Smartmatic que se alzó con la licitación. Además, debutará la transmisión de telegramas desde las escuelas –antes se trasladaban en camionetas a sedes del correo para ser enviados desde allí al centro de cómputos –con un software de la misma empresa que también fue entregado a la Cámara.

Mientras sus colegas se reunían en el correo, el histórico apoderado del PJ Jorge Landau sostenía en Radio El Destape que la entrega se había demorado tanto que ya no era posible realizar ningún tipo de auditoria. Al finalizar el encuentro su par Patricia García Blanco manifestó su malestar porque afirmó "nos citaron para mostrar un Power Point que no es lo que tenían que presentar". Eliseo Zurdo, fiscal electrónico, precisó que el Gobierno "no entrega el código fuente" de los software.

El kirchnerismo esgrime una acordada de 2017 de la CNE donde se recomienda –a diferencia del escrutinio final, el provisorio no se encuentra bajo su órbita- remitir una copia 30 días antes de los comicios. Fuentes cercanas al proceso apuntan que era imposible cumplir con ese plazo porque hasta esta semana continuaban recibiendo formatos de telegramas desde todo el país. Se trata de unos 500 modelos diferentes según los cargos que deben votarse en cada distrito. El martes el Frente de Todos acudió a la justicia electoral y un rato más tarde la CNE intimó a la DINE a entregarlo de inmediato.

Finalmente, al mediodía la Cámara recibió las copias del software de transmisión y conteo de votos. Revisar los programas que se utilizarán es considerado fundamental para la oposición ante las denuncias en redes sociales de vulnerabilidades detectadas en los sistemas de transmisión de los telegramas.

Por la tarde, el Gobierno decidió tomar la escena pública dominada durante la jornada por el kirchnerismo. Convocó a una conferencia de prensa donde puso al ministro de Modernización Andrés Ibarra a dar explicaciones. Hasta ese momento habían asumido la vocería de la crisis Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, y el Director de Asuntos Electorales del correo, Adrián González. También irrumpió en escena el Director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand, aunque esquivó las respuestas. Completó el cuarteto el Director General Ejecutivo del Correo Argentino, Gustavo Papini. Los representantes de Smartmatic no se hicieron presentes.

Ibarra ratificó la confianza en la empresa y sostuvo que "todas las etapas del proceso han sido evaluadas, encriptadas y aseguradas desde el punto de vista informático". Dijo que las denuncias buscan "contaminar (el proceso electoral) por temor a perder las elecciones". En la misma línea, Pérez afirmó que "fueron para enturbiar el proceso y poseen cero rigor técnico".