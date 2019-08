PASO: el Frente de Todos advierte sobre una posible manipulación de datos tras cierre de mesas

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, si bien negó cuestionamientos a todo el sistema o que haya fraude en el escrutinio, advirtió sobre la posibilidad de alteraciones en la transmisión de datos y el conteo del domingo a la noche.

Así, Landau defendió el reclamo ante la justicia electoral: "No queremos que se produzca la instalación de un resultado falso y que después tengamos que demostrar que el número fue otro".

De esta manera, el apoderado del Frente de Todos volvió a poner en duda la transparencia del escrutinio provisorio de las elecciones primarias que se realizarán el próximo domingo en la Argentina.

En diálogo con Radio Mitre, el peronista aseguró que no está garantizada la transparencia del conteo provisorio de votos que se realiza tras el cierre de listas en las mesas. "Las pruebas salieron como la mona, se ha demostrado que el software no funciona adecuadamente; no nos dan seguridad", advirtió.

"Queremos que el conteo lo haga el Correo, con software que siempre se ha utilizado, que es el que tiene Indra. O en todo caso con el software que sea de Smartmatic pero que no se haga desde las escuelas tal como está planteado, porque no nos ofrece ningún tipo de seguridad", añadió.

A su criterio, no hay peligro de fraude, pero el kirchnerismo supone que haya una manipulación de datos. "Hasta que no se haga el escrutinio definitivo no hay ganador, pero no quiero que me cambien los resultados la noche del domingo, que no se produzca la instalación de un resultado falso y que tengamos que estar demostrando que el resultado fue otro", enfatizó el apoderado peronista.

Si bien este proceso es provisorio y no tiene ningún valor legal, el resultado suele ser tomado por los medios y los propios partidos políticos como una tendencia seria sobre la voluntad popular.

"Nunca hemos tenido problemas con los escrutinios. si las cosas se hacen como corresponde no tenemos porqué dudar de esto", aseguró Landau aunque dejó abierta la puerta a que no se reconozca el resultado de la elección: "Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana si tenemos o no la garantía".