El dólar sube de 30 centavos en otro día complicado para mercados mundiales

El dólar mayorista arrancaba la tercera rueda de la semana con una suba de 45 centavos que llevaba el precio del billete a los $ 45,75 en el MULC.

El dólar minorista mostraba un comportamiento similar y avanzaba 30 centavos, con lo que se ubicaba en los $ 46.60 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

De esta forma, el peso argentino se depreciaba 0,88% en un mal día para las monedas de la región y emergentes en general por malos números en el mercado internacional.

El dólar blue se movía en los $ 46,40.

El director de EcoGo, Federico Furiase, precisó que la situación internacional no era la mejor para el mercado local: "la tasas de bonos de USA para abajo por las malas razones, VIX y oro en punta, acciones para abajo y depreciación en monedas emergentes".

"El BCRA no se puede poner de frente con futuros cuando la presión sobre monedas es global", remarcó respecto al modus operandi que la entidad que dirige Guido Sandleris venía aplicando en las semanas previas a las PASO.

El panorama externo no era el mejor, ya que el oro marcaba números récord al avanzar 1,6% y superar los u$s 1.508 y el US 30 yr yield en mínimos históricos.

En tanto, hoy el Banco Central (BCRA) ofrecerá al mercado, Leliq a 7 días de plazo, desdoblando en 2 licitaciones. El monto indicativo será de $ 240.000 millones, en un día de vencimientos por $ 245.499 millones.