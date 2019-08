Desde el cobro del aguinaldo se duplicó la demanda minorista de dólares

Que las ventas minoristas hayan caído 7,5% en julio según CAME provocó que la demanda neta de dólares no sea todavía mayor de cara a las PASO, ya que las pymes debieron salir a rematar las divisas que tenían ahorradas para poder afrontar el pago de sueldos y de proveedores, ya que con lo que facturan no alcanzan a cubrir todos los gastos.

“Respecto a la venta minorista, hace dos meses vendíamos u$s 4 millones diarios, se duplicó a partir del aguinaldo de junio y se mantuvo por esos niveles con algún día puntual algo arriba, pero muy lejos de los picos de 2018, donde en la crisis de mayo vendíamos u$s 20 millones netos por día”, reveló, en estricto off the record, el gerente financiero de uno de los bancos internacionales más grandes del país, que tiene más del 10% de share en la venta de billetes.

Su colega de otra entidad extranjera coincide en que se observa un proceso de cobertura pre PASO: “No son niveles que preocupen, y el dato relevante es que no hay salida de billetes, ya que la gente los compra por Home Banking y los deja en la caja de ahorro en dólares, que a la larga es bueno, pero si hay una sorpresa el domingo de una amplia victoria del kirchnerismo el lunes puede haber un tole tole importante. Pero los bancos estamos preparados, en un mes podemos devolver el 80% de los depósitos, que no pasa en ningún lugar del mundo, aunque obvio afectará las reservas del Central, que bajarán por los encajes”, aseguró un mesadinerista de otra entidad internacional.

Como publicó ayer El Cronista, el mayor apetito por divisas se notó en el nivel de depósitos en dólares, que avanzó 3,14% en el mes pasado de la mano de las mayores compras.

Agregó que la demanda de divisas venía siendo principalmente de empresas, pero a partir del aguinaldo de junio se alteró y empezaron los minoristas a dolarizar el flujo, pero como se trata sólo del flujo es difícil que provoque un salto fuerte de un día para el otro. Además, el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, se la pasa monitoreando la mesa para evitar una suba abrupta, ya que deben llegar a las elecciones presidenciales de octubre con pax cambiaria para tener chances de seguir gobernando.

Desde el mercado aclararon que no hay salida de billetes, ya que la gente los compra por Home Banking y los deja en la caja de ahorro en dólares.

El gerente de Productos Cambiarios de un banco nacional revela que, con respecto a siete días atrás, la demanda minorista subió 30%: “Por tratarse de días preelectorales, la demanda es dentro de lo que se esperaba, nada disruptivo”.

Daniel Vicien, de Balanz, detalló que creció 68% en julio respecto a junio y en agosto crece un 12% respecto a julio, lo que da un 88% acumulativo en promedio diario este mes respecto a junio.

Ramiro Marra, director de Bull Market, advierte que en estos días sus ventas de dólares se están incrementando hasta 50%, acompañado de que es principio de mes.

El gerente financiero de otro banco nacional señala que ayer fue un día alto por el pago de los vencimientos de tarjeta de crédito de las deudas en dólares de todos aquellos que se fueron de vacaciones de invierno al exterior, que debieron comprar billetes para cancelar el saldo: “Posiblemente sea esta la semana del nerviosismo, cercanía de la elección combinado con un mundo alterado, que no suele ser gratis en Argentina. Antes era plazo fijo directo y ahora está conversada la cosa”.

De todos modos, en cuanto a los bancos, tienen poco ‘room’ para armar posición: 5% de RPC, ampliable a 30% si compraron Lelink, cosa que no todos hicieron.