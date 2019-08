Aprueban el uso de cannabis con fines medicinales en un hospital

El Gobierno autorizó el uso de cannabis con fines medicinales en un hospital de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, para el tratamiento de la epilepsia, cuando fracasaron todos los demás tratamientos recomendados.

Mediante la Resolución 156/2019, la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria dio el visto bueno al protocolo presentado por la doctora Silvia Kochen, jefa de Neurología del hospital Ramos Megía e investigadora del Conicet.

La Resolución indica que el uso de la droga deberá aplicarse a "evaluar la efectividad, seguridad y tolerabilidad del cannabis como adyuvantes en pacientes adolescentes y adultos con epilepsia refractaria", entre 18 y 60 años.

El protocolo preparado por Kochen especificó que la condición para que los médicos puedan recetar cannabis es que los pacientes no hayan respondido "a las drogas antiepilépticas tradicionales y nuevas, a la dieta cetógena, estimulador del nervio vago y que no son candidatos par ala cirugía o no respondieron a la cirugía".

Según publicó el diario Clarín, la primera selección de pacientes se realizó en el Hospital El Cruce, derivados del Ramos Mejía y del Hospital Rossi, y se estima que son 40 personas. En septiembre se elaborará una segunda tanda con 20 pacientes de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

Hasta el momento, sólo existe un ensayo clínico con cannabis bajo la responsabilidad del Estado, en el Hospital Garrahan, con un estimado de 100 participantes, indicó ese matutino.