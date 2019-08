Cuando hay crisis de expectativas, el ahorro se impone ante el consumo

Como en toda crisis de expectativas, el principal problema es que el dinero no aumenta, solo circula. Un consumo nuevo solo sustituye a otro. Los únicos factores que pueden hacer crecer torta son una mejora del salario real y una mayor oferta de crédito. Pero como esos procesos se están dando a cuentagotas, los indicadores de actividad industrial y de la construcción de junio son negativos. La salida de la recesión sigue lenta.

De todos los sectores relevados, solo hay dos que tienen una perspectiva favorable. El primero es Alimentos, donde el rubro que más impacta es la molienda de soja. Se justifica por la comparación con un año de sequía, y por el hecho de que el agro está en su trimestre de mayor actividad. También hubo incrementos en la producción aviar, y en otros rubros como fabricación de galletitas, pastas y vino. Gaseosas muestra una caída de 10 puntos. El otro sector que funciona al alza es la refinación de petróleo, pero no por el consumo de naftas (que está en baja) sino de gasoil, también atado a la cosecha. En ese segmento es visible la retracción en la fabricación de asfalto, dato que muestra el parate que tiene la obra pública.

Sectores como la producción de químicos y petroquímicos estuvieron afectados por el apagón nacional, ya que detuvo plantas que demoran al menos un día en arrancar. Otro factor estacional que complicó fue la importante cantidad de lluvias, que afectó a la construcción pero también a la zafra de azúcar en Tucumán.

Como se mencionó al comienzo, la calma cambiaria que arrancó en mayo y el medio aguinaldo, que se paga en junio, no llegaron todavía a cambiar el sentido de la producción fabril. Tampoco las exportaciones, ya que su principal destino es Brasil y en el país vecino la demanda interna crece tan débil como en la Argentina. Todavía hay mucho stock para consumir, como sucede con los autos (cuya producción retrocede más de 40% anual).

El otro destino de los ahorros fueron las vacaciones de invierno, un rubro en el que los gastos se reparten entre las líneas aéreas, los prestadores de alojamiento y los proveedores de servicios locales. Los créditos ANSeS, habilitados para jubilados y receptores de asignaciones sociales, van a consumos básicos como ropa (cuya temporada nueva de producción aún no arrancó) y alimentos. El último destino, el más clásico de todos, sigue en alza: el dólar. Los datos del sistema financiero demuestran que los depósitos en moneda extranjera están en un nivel récord: u$s 31.700 millones. Algo parecido sigue pasando con los plazos fijos en pesos, que no pierden atractivo gracias al 52% de tasa con el que los remuneran algunos bancos oficiales.

Dinero para mover un poco más la aguja hay, pero todavía no hay voluntad de gastarlo.