Pelea por el endeudamiento bonaerense en las redes y los municipios

El crecimiento de la deuda es uno de los ejes de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Por un lado, el oficialismo asegura que no existe un crecimiento desmedido y, por el otro, la oposición acusa que el FMI está financiando la campaña de Mauricio Macri

Pero aunque en la contienda nacional es uno de los temas que se discute, en la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los puntos principales. Tanto que el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, suele fustigar a la administración de María Eugenia Vidal que busca la reelección, con este punto y aseguró públicamente que la mandataria endeudó a la provincia en 4400 millones de dólares.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, decidió hacer frente a las acusaciones y negó que haya un "endeudamiento alocado" de la provincia al remarcar que el porcentaje de la deuda provincial con respecto al PBI, es menor a la media de las provincias que participan en el mercado de crédito.

"A junio de 2019 la deuda bonaerense total es de u$s 11.924 millones, unos u$s 700 M más que la deuda real de 2015 (u$s 11.202 M) o u$s 2.600 M más que la subinformada oficialmente (u$s 9.362 M). Es mucho? Es, por ejemplo, inferior a la de 2013 @Kicillofok", escribió Lacunza en su cuenta de Twitter.

Mirá también Atacaron la camioneta que transportaba a José Luis Espert, que resultó ileso Dos proyectiles impactaron en uno de los vidrios blindados del vehículo. El candidato presidencial no se encuentra herido e investigan si se trataron de impactos de bala.

"En 2015 la deuda real "publicada + escondida" de la PBA era 7,1% del Producto, 8,3% en 2019, y la media de provincias que participan en el mercado de crédito es 11,4%. Es mucho? Es poco? Menos que el promedio de otras provincias", detalló el ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Lacunza suele decir que el incremento de la deuda es "para financiar obras que sin financiamiento no se harían" y asegura que "si no hacíamos obras hoy tendríamos superávit y no tendríamos deuda".

Pero en esta carrera en que la meta es la casa de gobierno provincial Lacunza siguió utilizando la red social y volvió a publicar un hilo de twits en donde detallo el estado de los municipios.

"En diciembre de 2015 había 109 (80%) de los municipios en déficit por $ 3.285 millones. 27 distritos no podían pagar aguinaldos. Hoy hay 99 (73% del total) con superávit consolidado de $ 11.310 millones. Todos hicieron obras, con fondos provinciales y propios".

A la hora de explicar el cambio de situación de los municipios bonaerenses, Lacunza hizo referencia al régimen de responsabilidad fiscal que llevó adelante la provincia que es a imagen y semejanza que el que firmó la Nación con las provincias y que establece que el gasto debe crecer por abajo de los ingresos.

"Los 97 municipios que adhirieron al régimen tuvieron menos incremento del gasto que los 38 no adheridos. También bajó a la mitad la deuda municipal consolidada, desde el 2% al 1% de los ingresos", explicó el ministro bonaerense.

Si se toma la deuda sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) paso del 5,9% en 2015 al 9,3% al primer trimestre de 2019 con un pico de 9,8% durante el año pasado.