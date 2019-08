El oficialismo prevé una derrota este domingo y teme por Vidal

A sólo cuatro días de las PASO, el estado de ánimo dentro del oficialismo varía de acuerdo a los informes privados que van llegando a Balcarce 50. La última radiografía electoral que recibió ayer el Ejecutivo desde una consultora que trabaja para el Gobierno muestra a Mauricio Macri cuatro puntos debajo en la carrera electoral respecto a Alberto Fernández. Pero la posibilidad de que el candidato del Frente de Todos supere la barrera del 40% el domingo y se ubique cerca del umbral de 45% requerido para imponerse en primera vuelta, es una gran fuente de inquietud en los principales despachos de la Casa Rosada.

"Si perdemos por cuatro puntos, firmamos", destacaron fuentes ejecutivas, que advierten que esa diferencia es remontable en una elección general, aunque se muestran con una preocupación extrema porque, de confirmarse la tendencia de una PASO hiper polarizada, el candidato de Todos quedaría al borde de llegar al 45% en octubre y así conseguir un triunfo en primera vuelta. Otros extienden ese umbral hasta una derrota por 5 puntos, en las PASO, como una diferencia que puede ser remontada en octubre. En general, coinciden que este domingo a Macri y María Eugenia Vidal los espera una derrota.

En Gobierno creen que, no obstante, al menos en las PASO el grado de polarización no será tan alto como en las generales, y que probablemente ninguna de las dos fuerzas supere el 40%. El mismo informe que circula por la Rosada muestra a Macri perdiendo por casi nueve puntos en provincia de Buenos Aires. Allí el corte de boleta, no obstante, es contundente: María Eugenia Vidal consolida su candidatura y habría acortado la distancia con su adversario de Todos, Axel Kicillof.

La diferencia entre la disputa nacional y la provincial, allí, tiene que ver con que los votos que logra la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey no se trasladan en su totalidad a Eduardo Bucca, el candidato a gobernador por Consenso Federal.

La batalla principal es en esa provincia donde votan casi 12 de los 32 millones de electores inscriptos (según el padrón 2015). El equipo de Vidal da por hecho que pierde este domingo pero consideran que una caída de hasta 5 puntos es remontable. Desde La Plata están con los ojos clavados en Macri: "si Mauricio saca un buen resultado el domingo, se puede generar una ola de cara a octubre y ahí damos vuelta la Provincia y ganamos varios municipios". Lo cierto es que los próximos días serán pura especulación para el oficialismo, hasta que este domingo el escrutinio marque cuán competitivos serán Macri y Vidal en octubre.

Para tener en claro las posibilidades que tiene Juntos por el Cambio será clave ver la reacción de los protagonistas este domingo, cuando se sepan los resultados. Los semblantes de Macri y Vidal, así como sus discursos darán a entender si fue una buena o una mala jornada para Juntos por el Cambio. Entretanto, aún quedan dos días de cierres de campaña este miércoles y jueves.