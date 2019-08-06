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Información General Martes 06 de Agosto de 2019
Así es el Waveflyer, un jet-sky que 'levita' sobre el agua
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4301
|44,3000
|46,3000
|DÓLAR BLUE
|-0,8658
|45,6000
|45,8000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|3,9757
|-
|45,4541
|EURO
|-0,1681
|50,6931
|50,7693
|REAL
|0,4751
|11,4418
|11,4622
|BITCOIN
|-0,6093
|11.718,7000
|11.728,1000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|49,8125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-0,4149
|60,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-0,4082
|61,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-1,4286
|172,50
|175,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,4310
|2,33
|2,32
|DISC USD NY
|-0,3393
|117,50
|117,90
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,8000
|40.873,3500
|BOVESPA
|1,5100
|100.097,7500
|DOW JONES
|0,6400
|25.717,7400
|S&P 500 INDEX
|0,7807
|2.844,7400
|NASDAQ
|0,9000
|7.726,0400
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,0882
|312,1378
|312,4134
|TRIGO CHICAGO
|-2,1739
|177,7477
|181,6976
|MAIZ CHICAGO
|-0,1851
|159,2456
|159,5408
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|235,0000
|235,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,4681
|59,5300
|59,8100
|PETROLEO WTI
|-0,9508
|54,1700
|54,6900
|ORO
|0,5462
|1.472,6000
|1.464,6000