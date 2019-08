Las calificadoras locales ya no serán referencia para la Unión Europea

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), ya no confiará en las calificaciones de riesgo que hagan las calificadoras locales debido a que considera que la regulación doméstica no es acorde a los estándares que se impulsaron en el Viejo Mundo tras las últimas crisis de deuda en Grecia y Portugal.

Según publicó el Financial Times, la Comisión Europea considera que Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Singapur ya no regulan a las calificadoras con la rigurosidad que el organismo requiere. Por ello, no podrán usar el esquema de equivalencias utilizado por más de 30 países que permite que los bancos europeos se basen en los ratings de las agencias emplazadas fuera de la UE.

"Tuvimos un amplio diálogo con esos países, por lo que sabían que había un problema y sabían que podría haber consecuencias", le dijo al FT Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la comisión de la UE a cargo de la regulación financiera. "Si ellos, durante varios años, optaron por no actualizar su legislación, entonces tuvimos que tomar la decisión de retirar la equivalencia", agregó.

El sistema de equivalencias no es el único que tiene la Comisión Europea para reconocer las calificaciones de las agencias que no están dentro de su jurisdicción, ya que también existe la posibilidad de conseguir el aval o endoso de una calificadora europea. Ese, precisamente, es el camino que utilizarán las agencias de calificación de riesgo locales a partir de esta novedad.

Fuentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) consultadas por El Cronista afirmaron que la decisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) "no tiene ningún impacto operativo para nuestro mercado".

Y comentaron: "Evaluamos junto con la industria local de calificadoras si era conveniente adaptar nuestra normativa a la europea para lograr equivalencia en las calificaciones y decidimos en conjunto que, por eficiencia de costos, era mejor no hacerlo porque tenemos la vía del endoso, que permite a una calificadora europea dar por buena una calificación local. Fue una decisión dialogada también con ESMA".

Dos de las principales calificadoras que operan en el país se manifestaron en la misma línea. "La decisión de la Comisión Europea no afectará nuestras operaciones. Donde sea aplicable, las calificaciones crediticias seguirán estando respaldadas por nuestras agencias de calificación registradas en la Unión Europea y podrán utilizarse para fines regulatorios en la UE", aclararon desde la filial local de Moody's.

Por su parte, en S&P sostuvieron que a la decisión de la Comisión de la UE sobre equivalencias no los afecta directamente porque no tienen permitido utilizar el régimen de equivalencias, ya que son considerados jugadores de "importancia sistémica" para la UE.

En esa línea, señalaron que el reglamento europeo y las directrices de ESMA "permiten a la agencia europea S&P Global Ratings respaldar las calificaciones crediticias en escala global emitidas por su filial en Argentina y en otras jurisdicciones que han sido reconocidas por la ESMA" .