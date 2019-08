Cómo es el bono ‘Alberto’, que rinde un 28% anual en dólares

El bono Alberto, le dicen en la jerga, ya que las iniciales coinciden con la del candidato presidencial del kirchnerismo: el AF 20 es el bono argentino que más rinde: 28% anual en dólares y a tan sólo seis meses.

Se trata de un bono dual, que paga en pesos al tipo de cambio en que esté el dólar el 13 de febrero del 2020: de ahí la incertidumbre por un eventual desdoblamiento cambiario, y por eso rinde mucho más que el Bonar 2020, que paga directamente en dólares y rinde 17% anual.

“El inversor mira el rendimiento en valor absoluto de acá a febrero y no le parece una ganga. La curva invertida nos da una idea de que el inversor promedio tiene incertidumbre de lo que vaya a pasar en unas elecciones parejas. En lo personal es un bono que me gusta. Creo que cualquiera sea el resultado electoral, el que arranque un gobierno no tiene ningún incentivo a defaultear un bono relativamente chico a meses de asumir”, completa Rafael Di Giorno, director de Proficio.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, planteó que claramente se trata de un bono que está desarbitrado, respecto a una Letes a esa fecha: “Podría deberse a que es un híbrido que no todos los inversores entienden cómo funciona y por otro lado se trata de una emisión que no tiene volumen, por ende no tiene liquidez, y quizás la última venta hizo que se desarbitre respecto al resto del mercado”.

“Entre los asesores de inversión no se la juegan mucho con el AF 20, porque si gana el kirchnerismo el spread entre el oficial y el blue se puede disparar, aún sin cepo cambiario como fue anteriormente. No se sabe qué medidas puedan aplicar y eso genera incertidumbre, porque se paga en pesos al tipo de cambio del BCRA 3500 y no se sabe qué puede pasar el año que viene. Al ser dolar linked, es decir que al vencimiento paga en pesos, se teme un desdoblamiento cambiario si ganara la fórmula FF”, explicó Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

A Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa, no le sorprende que un bono como el AF 20, que es dual y de muy baja liquidez alcance niveles de rendimiento sorprendentes: “Oportunidad para un inversor sofisticado y en forma acotada, salvo que sea extremadamente audaz, porque el AF20 te paga pesos y casi no tiene liquidez”.

Por su parte, Alejandro Henke, director de Proficio, agregó que se debe tener en cuenta que el AF 20 paga en pesos al tipo de cambio de referencia y el AO 20 paga directamente en dólares: “El mercado le asigna un riesgo de que no te den acceso al mercado de cambios para comprar los dólares. A muchos les gusta porque no ven tan alto ese riesgo”.