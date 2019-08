Trump pidió la pena de muerte por los tiroteos y le echó la culpa a los videojuegos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió hoy a condenar con "una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco" tras los dos tiroteos del fin de semana en Texas y Ohio que dejaron 29 víctimas mortales y que fueron ejecutados por dos jóvenes blancos.

El jefe de Estado norteamericano se mostró "indignado y asqueado" por las matanzas y aseguró que los condenados por crímenes de odio deberían encarar la "pena de muerte" con ejecuciones "rápidas".

No es todo: Trump también culpó a los videojuegos de la violencia, amplificando la hipótesis de los republicanos Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, y el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, de que sería una posible causa del tiroteo en El Paso, ciudad fronteriza con México donde el 80% de la población es de origen hispano.

“Debemos frenar la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los video juegos horripilantes y grotescos que ahora son comunes”, dijo el presidente.

Sus dichos precipitaron la caída de las acciones de empresas de videojuegos como Activision y Take Two. Incluso Activision Blizzard se derrumbó 6,1%, probablemente porque su franquicia, Call of Duty, fue mencionada en un manifiesto contra inmigrantes e hispanos que el presunto tirador de El Paso publicó antes de perpetrar el ataque.

"Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco", afirmó Trump y confirmó que el tirador de El Paso "publicó un manifiesto en internet repleto de odio racista".

En todo caso, tras el ataque arreciaron las críticas contra Trump por su característica retórica de mano dura en inmigración como un factor que ha alimentado la ola de violencia.

Nueva defensa a portación de armas

Nuevamente, el mandatario no consideró que el sencillo acceso a la portación de armas de fuego en Estados Unidos sea un motivo de aumento de los tiroteos y matanzas.

Incluso defendió el derecho de portar armas diciendo que "la enfermedad mental y el odio son las que aprietan el gatillo, no la pistola".

Las autoridades federales tratarán el tiroteo en Texas como un acto de "terrorismo doméstico", mientras que aún están investigando la motivación del ocurrido en Ohio.