Departamentos en alquiler: 6 puntos indispensables para tu nuevo hogar

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO.

Encontrar entre todos los departamentos en alquiler uno que sea acorde a nuestras necesidades es una tarea que requiere mucho tiempo y dedicación. Es revisar en todas las páginas de búsquedas inmobiliarias cada propiedad disponible en los barrios que tenemos pensado, concertar entrevistas para conocer cada lugar que nos interesa en persona, analizar nuestras finanzas para corroborar que podamos afrontar todos los gastos, y más.

Luego de la preselección de los departamentos en alquiler que podrían convertirse en nuestro futuro hogar, el siguiente paso es la coordinación de una visita para conocer en persona los lugares. No todos los departamentos se adaptan a lo que estamos buscando, y por eso dejamos 6 puntos que sí o sí debemos tener en cuenta, tanto del departamento como de la zona, para que nuestra elección de hogar sea exitosa.

Ubicación respecto a los medios de transporte

Si estamos buscando departamentos en algunas zonas en particular, que no se encuentren cerca de nuestro trabajo o de nuestros estudios, es importante analizar cuáles son los medios de transporte disponibles para viajar. ¿Cuántos transbordos debemos hacer? ¿Cuánto tiempo de viaje aproximadamente tenemos? ¿Tenemos solo un medio de transporte disponible, o existe un plan “B” en caso de que el subte o tren principal no funcione?

La ubicación de nuestro hogar es fundamental para hacer nuestra vida más cómoda, por lo que analizar cuáles son los medios de transporte que usaremos todos los días debe convertirse en una prioridad en nuestra búsqueda.

También es importante analizar cuáles son los mejores horarios para llegar y salir de la zona y, tanto si tenemos auto o si pensamos en nuestras visitas, es importante revisar si es fácil conseguir espacio para estacionar cerca del departamento, temas que pueden volverse fundamentales en nuestro día a día.

Consultar sobre nuestros vecinos

Este es otro tema a tener en cuenta al elegir un departamento. Los edificios donde predominan las oficinas serán mucho más tranquilos por la noche que un edificio de viviendas, pero también son más solitarios: debido a esto, debemos decidir qué es más conveniente para nosotros en base a nuestra rutina diaria.

Por otro lado, también es importante analizar si en la cuadra hay obras en construcción, o casas en venta que puedan convertirse en futuros edificios, ya que las obras también generan ruidos que pueden molestar nuestro descanso o nuestras actividades.

Analizar los locales que hay cerca de los departamentos en alquiler

Podemos encontrar el departamento más perfecto del mundo, pero si para hacer una compra de emergencia en el supermercado o almacén es necesario caminar 10 cuadras, tarde o temprano nos va a resultar tedioso.

Para esto, nada mejor que revisar que en un radio de 3 cuadras haya un supermercado o almacén, un kiosco, una carnicería y una verdulería, en los que podamos hacer todas las compras.

Verificar el estado de los muebles de la cocina y del baño

Este es un detalle a tener en cuenta siempre. Es importante revisar que los muebles se encuentren en buen estado, que las puertas y cajones cierren sin problemas y que no tengan humedad. En caso de que sean viejos o se encuentren en mal estado, es conveniente hablar con la inmobiliaria o con el dueño del departamento para que los cambie, antes de realizar la mudanza y tener inconvenientes mientras vivimos en el departamento.

Analizar la iluminación

La iluminación es un punto fundamental al buscar un hogar, ya que la luz natural algunas veces es primordial para nuestra vida. Por esto, es importante ver la orientación del departamento en cuestión del sol, para ver en qué horario y por cuánto tiempo tendremos luz solar en nuestra casa, además de revisar la cantidad y el tipo de ventanas que tiene el departamento. Si los departamentos tienen balcón, patio o un pequeño jardín, ¡es un plus!

Revisar la presión del agua

Esto solo puede ser revisado al ingresar al departamento, y es un tema fundamental que muchas veces no tenemos en cuenta. Para controlar cuál es la presión del agua normal en el edificio, podemos tirar el agua del inodoro y revisar cómo sale el agua en la ducha. Parecen temas menores, pero estos son detalles fundamentales que pueden incomodarnos en nuestra vida diaria.

Teniendo estos puntos en cuenta, sin lugar a dudas vas a poder elegir tu departamento ideal. ¿Qué otros temas considerás indispensable analizar antes de alquilar?