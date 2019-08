Cómo se puede quintuplicar la plata apostando a la suba o baja del dólar

En todos los mercados financieros del mundo existen los mercados de futuros, donde se pueden compra o vender a término cualquier tipo de activo, como monedas o materias primas.

Se los utiliza para asegurarse el precio a una determinada fecha. Un ejemplo de uso en la economía real es en el sector agropecuario para ya fijar de antemano el precio de la cosecha y cubrirse ante una baja. En estos mercados también intervienen los especuladores, apostando a la baja o a la suba de un activo.

En Argentina se pueden operar a través del Rofex: las operaciones más comunes en este mercado son las compras y ventas de futuros de dólar. Las cantidades se expresan en contratos o lotes, donde cada uno de ellos equivale a u$s 1000, siendo esta la cantidad mínima indivisible para operar.

“Ahora, si yo apuesto a la suba del dólar, todos se preguntarán por qué con mis pesos no compro directamente dólares. La respuesta es muy fácil: el apalancamiento. Es decir, multiplicar por cuatro o hasta por cinco la cantidad a operar en una fecha futura”, explicó el analista financiero Hernán Muzio.

El dólar, sigiue siendo el refugio de valor preferido

Las fechas de los contratos son siempre el último día hábil de cada mes y se rigen por la cotización del dólar mayorista, conocido también como Comunicación A 3500. Hoy con $ 460.000 se puede comprar aproximadamente u$s 10.000. Comprando a término esos $ 460.000 al multiplicarlos por cinco, se llega a $ 2,3 millones para operar en futuros. Hoy el futuro a febrero 2020 está cotizando $ 59,15 o sea $ 2,3 millones dividido $ 59,15 da u$s 38.884, o sea un futuro de 38 contratos redondeando u$s 38000. Estos $ 460.000 quedan en garantía inmovilizados, pero se pueden dejar dólares, bonos o acciones en garantía.

El sistema funciona por diferencias diarias en pesos, por lo que nunca se verá un dólar. “No hay que esperar hasta el 28 de febrero para ver la suerte o desgracia, ya que al día siguiente (y por todos los días hábiles hasta la finalización) me depositan o me retiran efectivo dependiendo de la cotización del cierre de esa jornada. Si el dólar futuro de febrero de 2020 se negocia a $ 59,25 al día siguiente de comprarlo a $ 59,15, esta suba de 10 centavos, se transforman en $ 3800 a mi favor en mi cuenta (es decir $ 100 con cada centavo de suba por lote). De igual forma si la cotización un día baja, me descuentan”, detalló Muzio.

En cualquier momento uno puede liquidar su posición, al vender los contratos que había comprado. En este ejemplo si el futuro llega a $ 70 estaría ganando $ 412.300, donde radica lo interesante del apalancamiento.

El costo de comisiones es elevado, los agentes cobran desde un 0,5% + IVA a 1% + IVA sobre el total del contrato, tanto en la compra, como en la venta. En el caso del ejemplo los porcentajes son sobre los $ 2,3 millones.

En las personas físicas las ganancias de esta operación están exentas por considerar un resultado por tenencia de moneda extranjera.