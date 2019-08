Sube el costo de financiación del Ahora 12 para las tarjetas no bancarias

La tasa del Ahora 12 tiene un costo financiero total del 22% para las tres cuotas, de 24% para las seis, de 25% para las doce y y de 26% para las 18 cuotas, siempre cuando la tarjeta sea emitida por un banco. Caso contrario, si pertenece a una entidad no bancaria, como puede ser una cadena de retail o un supermercado, por ejemplo, el costo se triplica, ya que era del 70% y desde este mes pasó al 74%. En el caso del Ahora 3 subió del 59 al 62%, en el Ahora 6 del 65 al 68%, y en el Ahora 18 escaló del 73 al 77%.

De todas formas, las tasas de los planes del Gobierno son mucho más bajas que por fuera, ya que las tarjetas no bancarias tiene un costo financiero total del 152% para las tres cuotas, del 156% para las seis, del 197% para las doce y de 217% para las 18 cuotas.

Damián Di Pace, director de Focus Market, advierte que con la baja de tasa de veinte puntos que implementó el Gobierno en el Ahora 12, en los dos últimos meses hubo rubros donde las ventas dentro del programa hasta se quintuplicaron.

Sin embargo, remarca que "las tarjetas bancarias y extrabancarias están perdiendo terreno en el volumen de transacciones: 4 de cada 10 operaciones con tarjetas pasan por el Ahora 12 motivado por los comercios que, en muchos casos, absorben tasa y costo financiero para ofrecer verdaderas cuotas sin interés: "Esta situación está llevando a las tarjetas que no operan con el programa oficial una baja de tasa para no perder más volumen en el mercado".

¿A qué obedece la disparidad de tasas? A que la mora en las entidades no bancarias, que era 8% hace un año, hoy es 25%, según admite el dueño de un banco en estricto off the record.