Tres formas de obtener la residencia tributaria en Uruguay para pagar menos impuestos

En momentos de incertidumbre política en Argentina, los abogados uruguayos reciben muchas consultas, cuando visitan Buenos Aires, sobre las posibilidades y ventajas de obtener la residencia fiscal en su país, y encuentran que son muy escuchados.

Obtener la residencia fiscal en Uruguay para las personas humanas exime del impuesto a la renta sobre rendimientos de capital en el exterior durante seis ejercicios, indicó Domingo Pereira, del estudio Bergstein, de Montevideo.

Por ejemplo, intereses de depósitos o préstamos en el exterior, dividendos de sociedades del exterior, rendimientos de bonos, cupones o cualquier otro activo financiero del exterior, entre otros.

En Uruguay, se tributa el Impuesto al Patrimonio, con alícuotas de 0,4% a 0,7% a partir de un mínimo no imponible, sobre activos gravados que la persona en el país, deducidos ciertos pasivos, pero no se gravan los activos en el exterior, dijo Pereira.

En cuanto a la ley uruguaya, las personas humanas obtendrán la residencia fiscal cuando se dé una de las siguientes circunstancias, enumeró Pereira:

Permanencia de más de 183 días del año calendario en territorio uruguayo.

Radicación en Uruguay del núcleo principal o la base de sus actividades.

Radicación en ese país el centro de sus intereses vitales. En concreto, domicilio del cónyuge, y en caso de tenerlos, de los hijos menores.

Establecimiento en territorio uruguayo del núcleo de sus intereses económicos.

1 PERMANENCIA

Para determinar el período de permanencia en Uruguay, se considerarán todos los días en que se registre presencia física efectiva de la persona en el país, explicó Pereira.

Las ausencias del territorio uruguayo serán consideradas esporádicas en la medida que no excedan los 30 corridos.

Pereira estimó que todo esto significa que una persona que permanezca físicamente en el país alrededor de 140 días en el año, y a ello le sume las ausencias esporádicas, podría razonablemente adquirir la residencia impositiva en Uruguay.

2 BASE DE ACTIVIDADES

La persona tendrá en el país el núcleo principal o la base de sus actividades cuando genere en el país rentas de mayor volumen que en cualquier otro país.

Las rentas de capital, como los dividendos de una sociedad uruguaya, alquileres por inmuebles radicados en ese país o rendimientos de depósitos, no deben considerarse.

La persona debe percibir rentas de trabajo o empresariales generadas en ese país.

Pero si la persona percibe rentas de capital junto con rentas de trabajo (honorarios como director de la sociedad), sí se contabilizan las rentas de capital para la comparación con las que obtiene en el resto de los países, remarcó Pereira.

Sin embargo, la comparación se hace país por país lo que facilita el cómputo para la obtención de la residencia impositiva, enfatizó Pereira.

Por ejemplo, si una persona obtiene u$s 180.000 de rentas en Argentina; u$s 100.000 en Brasil y u$s 240,000 en Uruguay, como se hace la comparación país por país no importa que las rentas en el exterior sean de u$s 280.000 y, por tanto, superiores a las de Uruguay, ejemplificó el especialista.

3 INTERESES ECONÓMICOS

Se considera que la persona radica la base de sus intereses económicos, cuando tenga en territorio nacional alguna de bienes inmuebles por un valor superior a 15 millones de Unidades Indexadas); o sea, aproximadamente u$s 1,8 millones, o también una empresa de cierto monto.

Una persona puede haber adquirido un inmueble en Punta del Este en la década del 60 o 70, y que el precio actualizado desde esa época al presente alcance esa cifra o una cifra cercana que se pueda complementar mediante la compra de otro inmueble de bajo valor, advirtió Pereira.

Tampoco que requiere que se haya pagado la totalidad del precios; la persona puede adquirir un inmueble y financiar el pago del precio, y aun así puede computar su valor para adquirir la residencia, añadió.

En caso de que la persona no quisiere quedar comprendida en esta hipótesis de residencia fiscal en Uruguay, deberá acreditar su residencia fiscal en otro país, alertó Pereira.