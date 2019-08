A días de las PASO, Cristina Kirchner se muestra por primera vez con Massa

La senadora y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner , se presentará hoy con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa , en un acto, por primera vez desde el alejamiento que mantuvieron ambos dirigentes desde 2013, y tras la alianza sellada con vistas a las elecciones presidenciales.

El acto se realizará en el municipio de Pilar, donde la senadora de Unidad Ciudadana presentará su libro "Sinceramente", como parte de los encuentros que viene realizando a lo largo del país con su texto.

La presentación se realizará a media tarde, en el estadio DirecTV Arena, de la localidad de Tortuguitas, informaron desde el Frente de Todos.

El evento oficiará además como cierre de campaña de Cristina Kirchner en territorio bonaerense, con vistas a las primarias PASO del próximo 11 de agosto.

El encuentro de la ex presidenta con Massa genera expectativa luego del distanciamiento que tuvieron ambos dirigentes tras la salida del ex funcionario de la jefatura de Gabinete, así como de la Anses, el primer cargo que ocupó el ex intendente de Tigre dentro del gobierno kirchnerista.