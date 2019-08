Asís: "Alberto Fernánez todavía no superó su condición de operador"

El analista político Jorge Asís sostuvo que ve al senador y candidato a la vicepresidencia Miguel Ángel Pichetto como el posible sucesor de Mauricio Macri en la presidencia en el año 2023. “Puede ganar Cambiemos, pero hoy también está peronizado”, opinó.

“Mucho peronismo de la tercera edad y de todas las provincias que no tuvo acceso a las ventanillas del kirchnerismo. Ese peronismo está pensando en quién va a continuar”, explicó el escritor y periodista anoche en diálogo con la LN+.

“El gran problema en el peronismo hoy no es la traición, es que no hay a quién serle leal”, aseguró Asís. “Si hubiera otro tipo de contención, hoy vos no tendrías tanto peronista dispuesto a convivir con el más rancio antiperonismo para ayudarlo a Pichetto, porque detrás de él ven que hay un proyecto político”, agregó.

El analista político que vislumbra a Pichetto como un “soldado” de Macri en su reelección, señaló: “Este es un mensaje para Marcos Peña, María Eugenia Vidal y, sobre todo, para Rodríguez Larreta, que es el sucesor histórico de Macri: si les va mal, el gran rival que van a tener es Pichetto”.

En cuanto al jefe de Gabinete Marcos Peña, Asís dijo que debe estar “acomplejado” con la elección de Pichetto como compañero de fórmula: “Esto sorprendió a Marcos Peña, no creo que sea de su agrado, ni que se lo hayan consultado”.

“Pichetto estaba solo en la vía de una estación casi abandonada”, explicó. “De ahí a la vicepresidencia de la República fue una solución para Macri, que lo necesitaba, ¿pero qué creen que van a hacer todos los peronistas que están detrás de Pichetto? Miguel es hoy un proyecto político”, aseguró.

Al hacer referencia a Alberto Fernandez, Asís dijo que “todavía no superó su condición de operador y debe ser muy difícil”. Además, el candidato del Frente de Todos se topó con su propia contradicción: “La designación de Alberto Fernández como candidato es un mensaje de moderación de una estructura política que no se caracteriza por su moderación”.