Graciela Camaño: "En Consenso Federal no estamos en el proyecto de Macri, lo denostamos"

En un diálogo con El Cronista, la precandidata a diputada Graciela Camaño hizo un mea culpa por la caída en las encuestas -de las que descree- de su candidato a presidente Roberto Lavagna. "Quizás, podría haber insistido y trabajado para que nosotros pudiéramos estar en otra situación", dijo desde su despacho.

De todas maneras, Camaño consideró que no fue un error del ex ministro de Economía no competir en las PASO con los dirigentes de lo que fue Alternativa Federal (AF). "El tiempo indica que tenía razón", afirmó. Además, en un mano a mano con este medio, habló sobre su vínculo con Sergio Massa, que finalmente dio el salto al Frente de Todos, y definió como "mediocre" la gestión de María Eugenia Vidal en el territorio bonaerense.

Para usted, el elector sabe que Macri y CFK son los responsables de la situación económica actual. Aun así, las encuestas avizoran una elección polarizada, ¿a qué se lo atribuye?

Se construyó un relato que le conviene a los que nos llevaron al desastre y que nos pone en esta suerte de bipolaridad y falta de certezas, donde, además, se dicen cosas que son perjudiciales para la situación actual. Porque, para ganar una elección, tanto en el gobierno anterior como en este, se toman medidas que crean un bienestar ficticio, y que después, se pagan el doble. Hay mucha perversión en el manipuleo que se hace del relato.

¿Por qué se diluyó la candidatura de Lavagna? ¿Lo vincula con este relato?

No. Creo que hay responsabilidad de los dirigentes. Cuando digo eso, me hago responsable yo, primero que todos. No le presté atención, no le dediqué tiempo. Quizás, podría haber insistido y trabajado para que estemos en otra situación. Ese ámbito de ciudadanos que pretendía una alternativa era tan amplio, que los dos candidatos con peor imagen de la Argentina hicieron todo lo posible para captar dirigentes. Lo hicieron y, de alguna manera, le produjeron un grave daño a la oferta política.

Desde AF, le reprocharon a Lavagna no someterse a las PASO, ¿coincide?

No. Pese a que Roberto dijo que podría haber sido un error suyo, no coincido por dos motivos. Primero, porque Roberto quiso construir algo distinto, nosotros queríamos construir una alternativa y él planteaba algo mucho más grande, con una parte del radicalismo que estaba comprometida y que después del congreso [por la Convención Radical] se desligó. Por otra parte, Roberto tenía alguna información que le hacía suponer que había negociaciones. El tiempo indica que tenía razón; terminó pasando lo que él decía.

¿Qué lectura hace de la vuelta de Massa al kirchnerismo?

Fue una decisión. Y las decisiones de acompañar un proyecto político se respetan. Si no se comparten, se toma otro camino. Yo acompañaba un proyecto presidencial, no el proyecto presidencial que a Massa le gustara. El mío, claramente, era un proyecto que bajo ningún punto de vista estaba vinculado a Cristina Kirchner ni a Macri.

¿Volvió a hablar con él?

No tengo vínculos. De vez en cuando, hay un chat para ver cómo ando, nada más. Además, con la vorágine de la campaña, cada uno anda en lo suyo.

¿Cómo vio la estrategia de que sea Alberto Fernández quien lidere la fórmula? ¿Lo imagina como un presidente "marioneta"?

No creo que vaya a ser un presidente marioneta. Creo que es una fórmula conflictiva porque los dos tienen carácter fuerte.

Frigerio dijo que "ojalá" Lavagna y Urtubey confluyan en el oficialismo, ¿lo imagina?

El oficialismo tiene una estrategia bastante vil de promocionar determinadas cuestiones de nuestra fuerza política porque cree que pueden capturar votos en nuestra fuerza. Nosotros no estamos en el proyecto de Macri, lo denostamos. No lo digo solo por lo que dijo Frigerio de manera trapera, especulando quitarle fuerza a nuestro sector. Haciéndose el buenito y el que reconoce virtudes en Roberto, nos menosprecia como fuerza política. Eso es claro: son expertos en construir relatos. Pero también lo digo por los trascendidos que dejan correr en los diarios, vinculados a que Juan Manuel y Roberto discuten o que Roberto está desanimado. Todas esas estupideces que promocionan, incluso en redes. Nosotros estamos en gran forma como fuerza política para representar a todos los que nos elijan.

Para usted, el Gobierno inmovilizó el Congreso. ¿Fue para evitar el tratamiento de alguna ley en particular?

No, creo que quieren que no se trate nada, que nadie piense, que nadie opine. Solo se escucha la opinión y el pensamiento del FMI. Esta es la realidad, hoy.

¿Imagina un gobierno nacional con distinto signo que el de Provincia?

Tenemos que exigir que todas las convivencias sean en el marco de la ley y del orden. La provincia siempre ha sido muy desfavorecida por cuestiones políticas, por la sencilla razón de que, como allí se resuelven los votos de la elección presidencial, hay mucha gente que, sin vivir ahí, se roba las bancas de la Provincia. Entonces, no tiene diputados y senadores auténticamente bonaerenses, que vivan y que sepan lo que sucede, si no es por los diarios. Envidio a la gente del interior, porque, esté quien esté en su provincia, sin importar su signo político, en el Congreso defienden los intereses de la provincia. A la provincia de Buenos Aires no la defiende nadie. Creo que estamos muy mal y espero que, pase lo que pase en el próximo proceso electoral, por supuesto que espero que Eduardo "Bali" Bucca sea el gobernador, se vayan resolviendo los problemas, haya un proyecto de provincia, que Bali lo tiene. Pero que haya un proyecto serio. Porque si no resolvemos la Provincia, no vamos a resolver la Argentina.

¿Cuál es su evaluación de la gestión de Vidal?

Mediocre. Muy buenas formas y modos pero le faltó mucho.