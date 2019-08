Superávit comercial con Brasil pero con intercambio marcado por la recesión

Luego de tres meses con números en rojo, en julio la balanza comercial con Brasil volvió al signo positivo, registrando un superávit de u$s 71 millones. Fue el resultado de exportaciones que se ubicaron en u$s 907 millones e importaciones que totalizaron u$S 836 millones.

Sin embargo, el dato saliente es que más allá del saldo comercial ambos países atraviesan un momento de debilidad económica, con recesión desde hace más un año en Argentina y actividad económica mucho menos dinámica que la prevista para este año en el vecino país. Mientras a principios de año se esperaba que en 20109 el PBI de Brasil creciera 2,5%, las últimas proyecciones hablan de 0,9%.

Esto se traduce en un intercambio comercial menos vigoroso. El total de bienes comerciado los dos país se ubicó durante el período enero-julio de este año 24,4% por debajo del registro del mismo período de 2018 (u$s 12.165 millones vs u$s 16.093 millones), unos u$s 4000 millones. Los datos fueron difundidos ayer por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

"Nos encontramos en un momento de virtual equilibrio en el comercio de ambos países ya que, al mirar los últimos tres meses, el saldo total es a favor de Brasil por tan solo u$s 77 millones", destaca un informe de la consultora Abeceb.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, la balanza comercial entre los dos países arrojó un saldo de u$s 261 millones a favor de Argentina. "Es una variación de u$s 4150 millones respecto al mismo período del año pasado, en el cual Brasil resultó sólidamente superavitario antes del gran ajuste de las importaciones argentinas por el salto en el tipo de cambio", explica el informe.

No es un dato menor. El desbalance de las cuentas externas con Brasil logró revertirse el último mes pese a la baja del 4,6% interanual en las exportaciones a ese destino. Pero las importaciones se desplomaron 27,4%.

Hay que destacar, de todos modos, que tanto las compras al exterior como las ventas registraron una sustantiva mejora respecto del mes anterior. Así, mientras las exportaciones habían retrocedido 19,7% en junio, las importaciones se habían contraído 45,5%.

Cambio de escenario

La incertidumbre electoral es hoy el principal obstáculo para la economía argentina en general y las importaciones en particular. Se da en el marco de una economía brasileña que no despega, pero que según la consultora Abeceb "podría marcar el comienzo de una nueva tendencia", a partir de la reforma previsional que aprobó el Senado de ese país.

"Una vez despejadas estas incertidumbres, podría esperarse una recuperación del comercio bilateral entre ambos países", proyecta Abeceb. Es la noticia que la economía real está esperando hace meses.