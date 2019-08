Nace MatbaRofex, un nuevo mercado de futuros valuado en u$s 274 millones

Ayer fue el último día de Matba y de Rofex por separados, ya que a partir de hoy nace oficialmente el nuevo mercado MatbaRofex. “La realidad es que hemos integrados dos buenas empresas, con la intención de hacer una mejor. Vamos a aprovechar y potenciar las virtudes que tenía cada mercado, para ganar ganar”, explicó Andrés Ponte, presidente de la nueva institución. .

Adelantó que la premisa será ”seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo pero sacándole el jugo a los beneficios de la integración”.

A su entender, esto se logró “luego de un gran y virtuoso proceso de consensos, diálogo, profesionalismo y colaboración, donde además de la amplia aprobación de los accionistas, se contó con la participación y apoyo de toda la cadena agroindustrial, de punta a punta y financiera. Bolsas, instituciones, centros, funcionarios y el notable trabajo en equipo de todos los colaboradores. Es gigantesca la cantidad de personas que se involucraron para lograr que esto sea posible”.

“Tenemos un enorme desafío por delante y sin duda que ahora viene lo mejor. Lograr que MatbaRofex cada día más ayuden a consolidar al mercado de capitales argentino, porque sin duda esto contribuye al desarrollo y crecimiento de todas las personas. Seguiremos transformándolo positivamente. Por lo pronto, ya estamos cotizando en Byma como corresponde, en oferta pública”, señaló Ponte.

Alejandro Dillon, managing partner de Columbus Merchant Banking, había sido el encargado de hacer la valuación de Rofex, que dio u$s 212 millones, y de Matba, que dio u$s 62 millones (en la valuación de ambos mercados se tomó en cuenta en un 70% el flujo de fondos). Por lo tanto, la suma de ambos mercados da u$s 274 millones, aunque apuestan a que será mucho más que la suma de las partes.

"Dos más dos no siempre es cuatro", dijo Marcos Hermansson, presidente de Matba, un fanático de Independiente que, para estar a tono, suele utilizar corbata roja, mientras Andrés Ponte, su par Rofexiano, suele mostrar que la de él es azul y amarilla. Como canalla que es, le costaba decidir cuando le hacían la pregunta de qué prefería: si que Rosario Central saliera campeón o que se apruebe la fusión con Matba: "Las dos cosas", solía decir.

El nuevo nombre es MatbaRofex, ya que Matba es más antiguo, aunque sea por muy poco: el Mercado a Término es de 1907 y los rosarinos son de 1909. Incluso, tienen a un 30% de sus accionistas en común, y con este puntapié apuestan a la sinergia. Aseguran que con la unión se incrementará el mercado, tanto en volumen como en liquidez, de modo que el sector financiero donde predomina Rofex colabore con el agropecuario donde es fuerte Matba.

“Seguimos la tendencia de los grandes mercados del mundo, que han transitado por virtuosas integraciones, logrando una mayor eficiencia, mejorando su tecnología, aumentando la liquidez y calidad de los productos que ofrecen”, indica Ponte.