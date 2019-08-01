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Deportes Jueves 01 de Agosto de 2019
A 50 días del kickoff, conocé las sedes y estadios del Mundial de Rugby Japón 2014
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|1,1136
|43,4000
|45,4000
|DÓLAR BLUE
|0,4440
|45,0500
|45,2500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,8913
|-
|44,5429
|EURO
|1,0417
|48,9294
|49,0267
|REAL
|1,1387
|11,5943
|11,6174
|BITCOIN
|-0,6401
|10.018,3800
|10.020,7800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|50,1250
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|0,8547
|59,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|0,8403
|60,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|176,00
|176,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,52
|2,52
|DISC USD NY
|0,0000
|122,95
|122,95
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,8000
|42.057,7700
|BOVESPA
|1,6200
|101.812,1300
|DOW JONES
|0,6600
|26.864,2700
|S&P 500 INDEX
|0,7194
|2.980,3800
|NASDAQ
|1,1700
|8.175,4190
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,4630
|315,9959
|317,4657
|TRIGO CHICAGO
|-2,0523
|175,3594
|179,0337
|MAIZ CHICAGO
|-0,3748
|156,9819
|157,5724
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|233,0000
|233,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,8294
|63,8600
|65,0500
|PETROLEO WTI
|-2,6460
|57,0300
|58,5800
|ORO
|-0,9817
|1.412,1000
|1.426,1000