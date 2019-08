Lacunza: "Sufrimos una mezcla de herencia, impericia y mala suerte, pero ya superamos la crisis"

La provincia de Buenos Aires está en el centro del escenario. Concentra el 40% del PBI nacional, tiene 600.000 empleados e importantes bolsones de pobreza. Sin segunda vuelta electoral, todo se define por un voto. Es por eso que Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia desde que llegó Cambiemos, dejó su perfil bajo y salió a responder a la oposición en defensa de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Con autocrítica, asegura que la economía mejoró en cinco de los últimos seis meses, que la deuda de la provincia no creció desmesuradamente y que la propuesta del precandidato Axel Kicillof no es superadora.

¿Cómo afectó a la provincia los niveles de inflación y de tasa?

La provincia es el 40% de la Argentina pero el tablero de control es menos sofisticado que el nacional porque hay una seria de datos que vienen dados: tipo de cambio, actividad, inflación, coparticipación. La actividad un poco se define con la macro de lo nacional. En ese marco, la provincia no puede distinguirse del promedio, así que en términos de actividad lo que habíamos recuperado en 2017 y 2018, que fue un 4% de crecimiento, lo perdimos con la recesión del año pasado. De hecho, la caída de actividad que sufrimos fue importante. Si la Nación cayó 2,5%, la provincia lo hizo en 2,4% y eso es inexorable. Ahora, en los seis meses que tenemos datos este año, en cinco tenemos un crecimiento parsimonioso y gradual respecto del mes anterior.

¿A qué se debe?

Hay una tendencia marcada, muchas veces insignificante pero continua. Vengo recorriendo la provincia y los comerciantes ven una diferencia en los últimos meses, que está muy asociada al Ahora 12, a los créditos ANSeS. De ninguna manera esto es euforia, pero son números positivos.

¿Cuánto se puede mantener el crecimiento con estos planes?

No podés crecer de manera sostenida en base a estas herramientas, son atenuantes que te ayudan a compensar el ciclo. Estas son medidas contracíclicas, keynesianas, pero de ninguna manera es una estrategia de crecimiento a largo plazo. El punto importante es que las podés tomar si hiciste los deberes en la etapa anterior. Tenés que haber sido más hormiga que cigarra, y eso es lo que hicimos, ordenar las cuentas públicas y bajar el déficit.

Los sectores industriales están sufriendo a pesar del cambio de tendencia.

Las recuperaciones siempre son así. Y no es homogéneo en todos los sectores, las reversiones de ciclo no se dan al mismo tiempo para todos.

Córdoba dice que perdió un mes de recaudación por menos actividad y la inflación

No es la inflación. Nosotros hicimos la reforma impositiva donde bajamos impuestos: Ingresos Brutos y Sellos; y lo hicimos deliberadamente porque creemos que los impuestos eran muy altos. El Inmobiliario y el Automotor, que son patrimoniales, los mantuvimos constantes. Es decir, subieron lo mismo que la inflación. Por supuesto que cuando bajás alícuotas de impuestos a la actividad perdés recaudación, por eso crece menos que la inflación.

¿No están desfinanciando el Estado para desarrollar políticas públicas?

Nosotros bajamos el gasto público y solamente al cortar ineficiencia ganamos $ 30.000 millones. Sacrificamos impuestos por $ 35.000 millones pero bajamos el gasto por ese monto, ahí está el desafío de gobernar. Nada más simpático que gastar y no cobrar impuestos para un Gobierno, pero eso lo paga el contribuyente a la corta vía impuestos o a la larga por deuda.

La tradición de largas discusiones paritarias con los docentes se cortó este año y se acordó rápidamente. ¿Fue por la campaña?

En tres años tuvimos acuerdos razonables. El primero cerramos en febrero, antes del inicio de las clases; el segundo fue más largo; el tercero no se cerró; y este año fue rápido.

Bastante más rápido.

Si, el año pasado creo que fue un retroceso institucional, donde todos los dirigentes nos tenemos que hacer cargo de no haber podido encontrar los puentes para acercar posiciones. A veces me daba vergüenza cuando veía el resumen de noticias porque teníamos una discusión medio sorda entre dirigentes, gremialistas y funcionarios, y me imaginaba a la comunidad educativa asistiendo a un espectáculo donde los que discutíamos estábamos más preocupados en tener razón, y eso hizo un conflicto demasiado largo. Pero es difícil situar la responsabilidad de un lado de la mesa porque cualquier intransigencia de alguno de los dos lados anula cualquier puente. Si queremos encontrar un atenuante en el marco de esa discusión fue que la economía fue empeorando a lo largo del año. Empezamos con una expectativa inflacionaria del 15% y terminó casi en el triple, pero eso se sabe después.

¿Por qué se metió en la discusión política?

Porque entiendo que esta elección es muy importante, se juegan las próximas dos décadas de la Argentina.

¿No cree que otra fuerza política pueda mantener lo que se hizo bien y modificar lo que se hizo mal?

Sí, por supuesto, puede venir una visión superadora, pero no está hoy en la oposición que fue la que gobernó los 12 años previos. Por supuesto que el pasado no explica el futuro pero los enfoques de política económica de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof ya los conocemos y creo que no nos llevan a un buen destino. Hay que escuchar las propuestas de política monetaria que están haciendo, que básicamente es financiar aumento de gasto con emisión y eso al final del día trae inestabilidad, inflación y devaluación, por lo que claramente no es el camino. Además, creo que la oscuridad estadística deliberada del Gobierno anterior, en donde el Indec estuvo intervenido durante nueve años, le hizo mucho daño institucional a la Argentina. Nos ha quedado esa memoria colectiva y entonces hoy cualquiera tiene su propio dato. Ahora se recuperó y están los datos, pero se ponen en duda. Y hoy vemos que "revolean" números que no se sabe quién los dice, donde están. Por ejemplo, en un área donde no nos sobra nada sino todo lo contrario como pobreza y desempleo, circulan números que no están en ningún lado. Por eso creo que vale la pena hablar.

¿Cuánto del 40% de inflación, de la pobreza, de la recesión es culpa propia y cuánto del mundo y de la herencia?

No lo sé, pero sí hay una herencia muy complicada. Nosotros planteamos volver a crecer y corregir precios relativos al mismo tiempo y dicen los libros que no se puede, por lo que lo subestimamos. También sobreestimamos nuestras capacidades, con levantar el cepo y arreglar los holdouts no fue suficiente para atraer inversiones y, además, el esquema monetario cambiario en dos años no fue suficiente para hacer un esquema robusto frente a vaivenes internacionales. Entonces tenés herencia, impericia y mala suerte. Cuánto de cada uno no lo sé, pero sí creo que la crisis del año pasado ya está superada.

De continuar, ¿qué no se puede repetir?

El remo fiscal y el remo monetario tienen que ir a la par, porque si uno rema más rápido que el otro queda el bote dando vueltas a la espera una tormenta y eso pasó. Además, el esfuerzo monetario no puede compensar el fiscal ni viceversa.