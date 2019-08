Falta de competitividad castiga a las exportaciones clave al mercado de Brasil

El acuerdo que hace un mes alcanzó el Mercosur con la Unión Europea (UE) centró gran parte del esfuerzo en la baja de aranceles a las exportaciones, sin embargo, muchas veces la realidad supera a las presunciones previas. Es lo que ocurre en el comercio de autopartes, que en el año muestra un aumento de exportaciones a varios países de la UE, aún con el pago de aranceles, mientras que la exportación de componentes a Brasil, socio del Mercosur en un régimen de arancel cero, se contraen y pierden participación de mercado.

El tema reviste importancia por cuando el 56% de las exportaciones de autopartes se dirige a Brasil. El podio de importadores lo completan Alemania (7,7%) y Estados Unidos (7,0%), mucho más atrás. En el caso de los vehículos terminados el panorama es similar, al punto que Brasil captura dos de cada tres unidades exportadas (66%), según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

De acuerdo al último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el mercado automotor en Brasil registró en los primeros cuatro meses del año un incremento del 10,1%, con una participación de mercado de las autopartes importadas del 11,33%, similar al nivel de 2018.

No obstante, las ventas de autos cayeron 14,5% en ese lapso, mientras que las autopartes locales a Brasil lo hicieron en torno a 6,8%. De este modo, se observa una pérdida de participación en el mercado brasileño en ambos casos.

"La caída de las exportaciones de autopartes y vehículos argentinos a Brasil, en un contexto de crecimiento del mercado en dicho país, revela importantes dificultades para la presencia de productos argentinos en el mercado del principal socio del Mercosur", señala el comunicado de AFAC.

Fuentes de la cámara sectorial indicaron que esta situación responde a que "Argentina tiene problemas de competitividad que no pasan por una cuestión cambiaria, sino por el tema recurrente de la competitividad sistémica, lo que hacemos con la cuestión impositiva, laboral, etc". Además, está la escala de las autopartistas brasileñas, con las que la competencia resulta difícil.

Pero hay algo más. "Siempre cuesta entrar a Brasil. Muchas compañías multinacionales tienen sus centros de decisión regional en Brasil y eso juega en contra de la producción argentina", indicaron fuentes sectoriales. En ese sentido, la semana pasada la japonesa Toyota decidió instalar su cabecera regional en Argentina, pero esto es más bien una rareza en las terminales que operan en la región.

Por otra parte, están los incentivos concretos. El Plan Rota 2030 establece que una parte de las inversiones en innovación pueden generar un descuento en Impuesto a las Ganancias Físicas y en las contribuciones sociales, y un beneficio adicional para inversiones consideradas estratégicas (conectividad, big data, inteligencia artificial, nanotecnología). A su vez, se fijan "mecanismos para el desarrollo tecnológico de la cadena de autopartes" en Brasil.

Hay otro dato de orden doméstico que incide en la industria autopartista y es que las exportaciones locales tributan retenciones ($3 por dólar) cuando se exporta un vehículo, no así las autopartes importadas, y lo mismo ocurre con impuestos provinciales (Ingresos Brutos), que rigen para piezas nacionales pero no para bienes importados.

De acuerdo al relevamiento de AFAC, las exportaciones a Brasil totalizaron u$s 284,2 millones en el primer cuatrimestre de 2019, exhibiendo una baja del 6,8% en relación a los u$s 305 millones del mismo período del año previo. Esto se da en un contexto en el que las exportaciones totales de autopartes llegaron a u$s 509 millones en el primer cuatrimestre, "un incremento del 4% con relación a igual período de 2018, gracias a las exportaciones Extrazona", precisó AFAC.

En cuanto a las importaciones, registraron un verdadero desplome, pasando de u$s 923,2 millones en cuatro meses de este año a u$s 568,7 millones en igual período de 2019, una contracción del 38,4%. Con esto el déficit de la balanza comercial sectorial se ubicó en u$s 284,5 millones, 46% menos que el año anterior.

En este contexto, durante el primer cuatrimestre casi todos los segmentos del autopartismo tuvieron déficit comercial, salvo dos rubros, motores y transmisiones, que representa el 41% de todas las exportaciones del sector.

En este sentido, fuentes de Volkswagen Argentina señalaron que en su planta de Córdoba se producirán esta año 765.000 cajas de cambio, 45% de las cuales irán al mercado brasileño. La razón que explica el buen desempeño es que se abrió el mercado de Eslovaquia e incrementaron los envíos a India, China y Sudáfrica.