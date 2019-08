Cristina se mete de lleno en la campaña: junta a mil sindicalistas

Esperan a mil mujeres, dirigentes de distintos escalafones de sindicatos. Al mediodía, mañana. En la sede de La Bancaria, donde ya fueron a mediados de junio ambos binomios, nacional y bonaerense, del Frente de Todos invitados con Hugo Moyano. Esta vez, Cristina Fernández de Kirchner, dará un discurso como precandidata a la Vicepresidencia. Es el primero por fuera de las distintas presentaciones de su "Sinceramente Tour". Faltando 10 días de las PASO.

El 13 de julio, Cristina visitó La Bancaria para una reunión con gremios

Un segmento al que ya se anotó la María Eugenia Vidal: la gobernadora bonarense se reunió también esta semana con mujeres.

Será la antesala del plato fuerte, simbólico, del reencuentro de la ex Presidenta con su otro ex jefe de Gabinete, Sergio Massa. Mudaron el lugar, al final la foto pública de la sociedad política no será en Tigre: el sábado, en el Direct TV Arena, en Malvinas Argentinas, Cristina Kirchner presentará su bestseller con el aspirante a diputado en la audiencia. Más allá de algunos encuentros privados post-cierre de listas, será la primera actividad que comparten desde una videoconferencia en 2013, días antes de que el entonces intendente formara su Frente Renovador.

En paralelo, como ya contó este diario, el presidenciable Alberto Fernández continúa apostando a hablar de las Leliq, dejando atrás la polémica, para instalar el debate por la economía macrista. Esta tarde, incluso, patentó una nueva unidad monetaria: los días de intereses en letras del Banco Central para cuantificar costos.

Frente a centenares de científicos y académicos, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, prometió que restauraría la categoría de ministerio a la actual secretaría que conduce Lino Barañao. "Seguramente mañana un diario va a decir: '¿Cuánto va a costar el Ministerio de Ciencia y Tecnología?'. Entonces le recordaré que va a costar tantos puntos de Leliq. Yo ya no hago más cuentas en pesos, hago cuentas en intereses de Leliq", ironizó el precandidato.

El constante Barañao, nombrado por la administración cristinista y reafirmado por Mauricio Macri, no sería de la partida en un eventual cambio de mando de la Casa Rosada. "Fue una buena idea (la creación del ministerio). Tal vez equivocamos el ministro", le reprochó, sin nombrarlo, Alberto F.

Ciencia y Tecnología no sería el único en volver a ser ministerio en una eventual gestión albertista. El aspirante ya prometió lo mismo para Salud y Trabajo, además de crear uno nuevo para la Vivienda.

En las redes sociales, ayer, Todos publicó varias propuestas: desde un "dólar competitivo para exportar", cero retenciones a la industria, hasta un nuevo Indec "que funcione bien".