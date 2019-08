La palabra de los participantes de El Cronista Open Golf

Marcelo Chakerian

“Vengo jugando en el Torneo, estuve en dos o tres fechas. Me gusta que este evento se de todo el año, porque podemos estar cerca de El Cronista. Jugaba al tenis antes como aficionado, tuve una lesión y comencé con el golf, hace 5 años. Me lo tomo como un hobbie y es de distracción. Se generan buenos vínculos y a veces los que venimos de las mismas zonas coordinamos para seguir jugando. Está muy bueno.”

Mirá también Así están las posiciones del Ranking Apertura Queda una sola jormada para definir quiénes se consagran en esta primera parte del Certamen más importante de golf del año. La sexta fecha, reprogramada por lluvia, se juega el 15 de agosto en Estancias del Pilar

Luis Insúa

“Juego desde el 2006, estuve presente en cuatro fechas de El Cronista. Vengo bien en el ranking. Fui caddie de chico y luego me sumé como jugador. Comparto el deporte con amigos y a ellos los conocí gracias al deporte. Es el único deporte que hago, y me encanta.”

Andrés Robiolio

“Jugué de chico, dejé por mas de 25 años y hace 1 retomé nuevamente. Volví a vivir en un country donde hay cancha, así que no tuve excusas. En mi grupo de amigos jugaban y me sumé. Ahora tengo un grupo específico con el que nos juntamos a hacer actividades juntos. Trato de jugar lo más posible, en todos los momentos libres que tengo y lo hago entre 3 y 4 veces por semana. Participé en las dos de Highland porque vivo allí y como me gustó seguí viniendo.”

Walter Zenobi

“Juego al golf hace 10 años, siempre me gustó y no tenía la posibilidad de jugar porque no contaba con nadie cercano que me llevara a practicar, así que empecé un poco grande. Me parece un deporte atractivo y siempre me atrajo. Entré muy bien al mundo del golf, como a todos los que juegan me atrapó.

Soy socio de este Club (en referencia a Olivos” y es una parte muy importante en mi vida. Me lo tomo muy en serio, tomo clases y voy a practicar. La tranquilidad y la paciencia las mejoré gracias al golf.

Cuando uno quiere saber como es una persona, invítalo a jugar una ronda de golf, porque en los 18 hoyos te vas a dar cuenta de la mayoría de las características de esa persona.”