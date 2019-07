México anunció que el flujo migratorio hacia EE.UU. cayó 39,3%

El gobierno de México dio a conocer que el flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos cayó en un 39,3% si se comparan las cifras de mayo -antes del acuerdo migratorio entre ambas naciones- con las actuales.

"Para el mes que está por concluir estimamos que tendremos una cifra de 87.648 personas que llegaron a la frontera norte, y en mayo eran 144.278. ... Esto significa una reducción considerable", dijo el canciller de México, Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habló también del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el que pretenden atacar las causas de la migración con recursos y empleo y que ya se está implementando en Honduras y El Salvador.

"Somos el único país del mundo que crea un número de empleos mayores al de las personas que estamos regresando, de acuerdo a la ley mexicana, a sus países de origen", remarcó.

Tras la reunión del sábado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, Ebrard, se señaló que el 47 % de los migrantes en México son de este país centroamericano.

"Parece un éxodo", opinó, y por ello insistió en aplicar tanto el programa "Sembrando vida", para reforestar zonas rurales, como el de "Jóvenes construyendo el futuro", que busca que jóvenes trabajen de aprendices en empresas a cambio de una ayuda económica.

Ebrard anunció que la única familia de migrantes hondureños secuestrada en territorio mexicano ya fue liberada, contradiciendo así al embajador de Honduras en México, Alden Rivera, quien aseveró que hay cientos de casos similares.

Además, el canciller expresó que el Gobierno de México intenta regresar "lo más pronto posible" a los hondureños indocumentados para "evitar las violaciones a sus derechos humanos" que pueden sufrir en territorio mexicano.

En tanto, una coalición de organizaciones proinmigrantes de Estados Unidos visitará Guatemala y México del 4 al 9 de agosto próximo para conocer de primera mano las condiciones de miles de personas migrantes.

"El viaje es una iniciativa conjunta de un proyecto colaborativo que tiene como nombre 'Refugio para familias'", explicó el cofundador y director ejecutivo de la organización Alianza Américas, Oscar Chacón.

La coalición, que está integrada además por Fair Immigration Reform Movement (FIRM), Partnership for New Americans y We Are All America y surgió tras la aparición en noviembre pasado de las caravanas de migrantes, visitará Ciudad de Guatemala y la frontera entre ese país y México, para "ser testigos de lo que está pasando".