Responsabilidad fiscal: le sacan tarjeta amarilla a los distritos macristas

En paralelo a que el Gobierno nacional le daba publicidad al nuevo sitio de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda, se conoció un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) en donde se evalúa el cumplimiento de La Ley Federal Responsabilidad Fiscal de los distritos subnacionales.

El monitoreo que realizó Asap es sobre la accesibilidad a los datos que la Ley establece que tienen que cumplir todas las provincias tiene que figurar en su web el Presupuesto; las proyecciones del presupuesto plurianual; la cuenta anual de inversión, información trimestral de la ejecución presupuestaria; del gasto clasificado según finalidad y función, y del stock de deuda pública, entre otros puntos.

Según el trabajo al 31 de marzo de este año, ocho distritos mejoraron respecto de 2018, ocho empeoraron y otros ocho se mantuvieron estables respecto de un año atrás.

Lo llamativo de los datos que muestra Asap es que, en el grupo de las provincias que incumplen la norma que impulsó el Gobierno nacional se encuentra los mayores distritos en donde el Pro es gobierno: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La Ciudad forma parte del pelotón conformado por las provincias de Formosa, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, Mendoza, Misiones, Salta y Tucumán, en donde el trabajo de Asap señala que en estos distritos se aprecia "un menor compromiso con la totalidad de planillas exigidas por la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, aunque presentan al menos el Proyecto 2019 y la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Pública Provincial a diciembre de 2018.

En el caso de la administración de María Eugenia Vidal, la provincia que contiene el 40% del PBI del país, comparte con Catamarca, Santiago del Estero el grupo que se caracteriza por incluir al menos el Presupuesto 2019 y alguna otra información con no más de dos trimestres de retraso.

Las provincias que cumplieron con el objetivo de colaborar en la transparencia de las cuentas públicas fueron Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Fe al registrar "un alto cumplimiento de la norma". En el último puesto se ubica Chubut que no cumple ningún requisito.

Un caso particular es el de La Pampa y San Luis. Estas jurisdicciones tienen información incompleta o fuera de un plazo de seis meses y que, como mínimo, Tanto La Pampa como San Luis mantienen el comportamiento que mostraron en los tres últimos informes pero, además, estas son las dos únicas Provincias que no están adheridas a la Ley 25.917. En el caso de la tierra de los Rodríguez Saá porque no suscribieron el pacto y La Pampa, que sí lo firmó, el Ejecutivo nunca lo envió a la Legislatura provincial para que sea ratificado.

Por último, en lo que se refiere a los municipios de la provincia de Buenos Aires, Asap señala que La Matanza se ubica entre los más transparentes de la provincia según datos de junio pasado. La metodología de la medición arrojó como resultado que las comunas bonaerenses con mayor transparencia fiscal son General San Martín, Bahía Blanca, La Matanza, Bragado, Moreno, Coronel Pringles, Avellaneda, Berazategui, Chivilcoy y Tandil.