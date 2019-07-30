  1. EL CRONISTA
  2. CONTROL Y REMOTO
  3. DOTA 2
Control Remoto Martes  30 de Julio de 2019

La inminente final del Mundial de Dota 2 ya supera a Fortnite en premios

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,223242,900044,9000
DÓLAR BLUE0,000044,950045,1500
DÓLAR CDO C/LIQ1,4100-44,3325
EURO0,047448,933648,9481
REAL0,031111,568611,5731
BITCOIN0,52169.531,65009.544,9200
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,253249,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-2,521058,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-2,479359,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000051,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)1,6949180,00177,00
CUPÓN PBI EN PESOS3,75002,492,40
DISC USD NY-0,2857122,15122,50
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,753042.785,4600
BOVESPA-0,5300103.482,6300
DOW JONES-0,090027.221,3500
S&P 500 INDEX-0,25793.020,9700
NASDAQ-0,24008.293,3290
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,0443322,0586325,4574
TRIGO CHICAGO-1,3903182,4325185,0046
MAIZ CHICAGO-1,4988161,7061164,1666
SOJA ROSARIO0,2132235,0000234,5000
PETROLEO BRENT2,103365,050063,7100
PETROLEO WTI2,707958,410056,8700
ORO0,76741.431,30001.420,4000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en Control Remoto

La inminente final del Mundial de Dota 2 ya supera a Fortnite en premios

DOTA 2
La inminente final del Mundial de Dota 2 ya supera a Fortnite en premios

Candy Crush es el real "villano" de los juegos, que derrota a Fortnite como el más adictivo

CANDY CRUSH
El título reúne actualmente a más de 270 millones de jugadores mensuales (20 millones más que Fortnite). De estos, nueve millones pasan más de tres horas al día jugando y 432.000 más de seis horas. Candy Crush es el real "villano" de los juegos, que derrota a Fortnite como el más adictivo

Los usuarios de streaming tardan más de 7 minutos en encontrar "algo para ver"

STREAMING
Los usuarios de streaming tardan más de 7 minutos en encontrar "algo para ver"

Por la obsesión de ganar un Oscar como Netflix, Apple invierte u$s 180 millones

APPLE
Por la obsesión de ganar un Oscar como Netflix, Apple invierte u$s 180 millones

Telecom lanza un canal de recitales en vivo por streaming y da de baja el Personal Fest

PERSONAL FEST
Telecom lanza un canal de recitales en vivo por streaming y da de baja el Personal Fest

Netflix y Fortnite, dos colosos del entretenimiento online, unen fuerzas para potenciar su negocio

NETFLIX
Netflix y Fortnite, dos colosos del entretenimiento online, unen fuerzas para potenciar su negocio