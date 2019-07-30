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Control Remoto Martes 30 de Julio de 2019
La inminente final del Mundial de Dota 2 ya supera a Fortnite en premios
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,2232
|42,9000
|44,9000
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|44,9500
|45,1500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,4100
|-
|44,3325
|EURO
|0,0474
|48,9336
|48,9481
|REAL
|0,0311
|11,5686
|11,5731
|BITCOIN
|0,5216
|9.531,6500
|9.544,9200
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,2532
|49,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,5210
|58,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,4793
|59,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|51,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,6949
|180,00
|177,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|3,7500
|2,49
|2,40
|DISC USD NY
|-0,2857
|122,15
|122,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,7530
|42.785,4600
|BOVESPA
|-0,5300
|103.482,6300
|DOW JONES
|-0,0900
|27.221,3500
|S&P 500 INDEX
|-0,2579
|3.020,9700
|NASDAQ
|-0,2400
|8.293,3290
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,0443
|322,0586
|325,4574
|TRIGO CHICAGO
|-1,3903
|182,4325
|185,0046
|MAIZ CHICAGO
|-1,4988
|161,7061
|164,1666
|SOJA ROSARIO
|0,2132
|235,0000
|234,5000
|PETROLEO BRENT
|2,1033
|65,0500
|63,7100
|PETROLEO WTI
|2,7079
|58,4100
|56,8700
|ORO
|0,7674
|1.431,3000
|1.420,4000